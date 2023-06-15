Outriders от People Can Fly до сих пор не принесла прибыль ©

Польский разработчик игры People Can Fly до сих пор не получил роялти за Outriders, что указывает на то, что игра все еще не принесла прибыли Square Enix.

По состоянию на март 2023 года People Can Fly все еще не получила отчисления за игру Outriders.

Вчера People Can Fly объявила о новом крупном партнерстве с Microsoft по разработке новой игры для Xbox. Игра носит кодовое название Project Maverick и может быть шутером от первого или третьего лица, который соответствует основному направлению польского издателя игр - экшену.

Изучая страницу издательства, посвященную отношениям с инвесторами, пользователи заметили кое-что интересное: Outriders, хорошо принятая кооперативная игра от третьего лица, выпущенная в 2021 году, до сих пор не принесла прибыли. Outriders была профинансирована Square Enix, а People Can Fly должна была получить авторские отчисления, если бы игра принесла прибыль. По состоянию на март этого года Square Enix не отправила никаких отчислений People Can Fly.

Кроме того, в соответствии с соглашением о разработке и издательстве, подписанным 16 февраля 2016 года между материнской компанией и Square Enix Limited на разработку Outriders, поскольку игра была завершена и выпущена 1 апреля 2021 года, Группа имеет право на получение вознаграждения в виде роялти. Их размер напрямую связан с прибылью, полученной от продажи игры, и представляет собой процент от нее. Группа не получила роялти от издателя за период до 31 марта 2023 года, что означает, что на отчетную дату чистая выручка от продажи Outriders была недостаточна для возмещения затрат и расходов, понесенных издателем на разработку, распространение и продвижение игры.

В другом месте документа People Can Fly подтверждает, что у Gearbox Publishing все еще есть эксклюзивная лицензия на Bulletstorm: Full Clip Edition.