Blizzard анонсировали анимационный мини-сериал по Overwatch 2 - Genesis

Всего будет три серии, первую можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Overwatch 6-го июля. Сейчас можно посмотреть тизер-трейлер этого проекта.

В тизере фигурирует четверка агентов из первого боевого отряда Overwatch: рыцарь-крестоносец Райнхардт Вильгельм, командир Габриэль Рейес, специалист по ИИ Мина Ляо, инженер Торбьорн Линдхольм и снайпер Ана Амари. Не хватает только Джека Моррисона, но он наверняка тоже будет участвовать в сюжете.

Также в тизере показали Аврору - первого омника, который обрел полноценный разум, а затем помог другим омникам осознать себя.

Первая серия будет называться «Рассвет» и выйдет 6 июля в 21:00 МСК.