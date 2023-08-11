Пользователи разгромили Overwatch 2 в Steam ©

Не секрет, что фанаты Overwatch 2 не очень довольны ходом разработки игры с тех пор, как компания Blizzard отказалась от оригинальной игры в пользу ее, возможно, некачественного продолжения. Эта игра практически постоянно вызывает споры, а фанаты стремятся при каждом удобном случае дать понять Blizzard, что им все надоело. Недавний релиз игры в Steam дал игрокам возможность ознакомиться с ней, и вы знаете что произошло дальше - фанаты воспользовались возможностью еще раз покритиковать игру.

Игра Overwatch вышла на Steam сегодня, и уже сейчас она имеет "в основном отрицательные" отзывы пользователей (спасибо PC Gamer). На момент написания статьи было опубликовано более 14 000 обзоров, и список критических замечаний в адрес Overwatch 2 и самой Blizzard кажется бесконечным. В большинстве из них содержатся жалобы на возможности монетизации игры или на то, что Blizzard значительно сократила PvE-кампанию в пользу отдельных миссий.

Самый популярный отзыв, который почти 6 000 человек отметили как полезный, принадлежит пользователю Ornge, который называет игру "попыткой выманить у вас деньги, маскируясь под игру, которой она была раньше". В этой рецензии они называют систему Battle Pass "шуткой" по сравнению с другими играми и сетует на то, что игра на самом деле интересна, но "пострадала от такой навязчивой жадности".

Это не совсем непопулярное мнение, что подтверждается количеством поддержки обзора и тысячами аналогичных отзывов от других игроков. Даже некоторые положительные отзывы либо иронично высмеивают игру, либо просто благодарны за то, что им больше не придется иметь дело с лаунчером Blizzard. Есть и те, кто сознательно предпочитает рекламировать Team Fortress 2, поскольку между этими двумя играми существует некое странное соперничество. В остальном это просто мемы и NSFW-шутки.

Будет интересно посмотреть, удастся ли Overwatch 2 переломить ситуацию с аудиторией, хотя на данный момент Blizzard, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Недавний релиз PvE-миссий, за которые приходится платить 15 долларов, не совсем помог снять напряжение между Blizzard и ее поклонниками, и даже новые герои не могут погасить вечный гнев, который они, похоже, питают к разработчику. Восстановление отношений с фанатами - дело нелегкое, но Blizzard, скорее всего, это не волнует, пока она зарабатывает достаточно денег.