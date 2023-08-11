Пользователи разгромили Overwatch 2 в Steam

Не секрет, что фанаты Overwatch 2 не очень довольны ходом разработки игры с тех пор, как компания Blizzard отказалась от оригинальной игры в пользу ее, возможно, некачественного продолжения. Эта игра практически постоянно вызывает споры, а фанаты стремятся при каждом удобном случае дать понять Blizzard, что им все надоело. Недавний релиз игры в Steam дал игрокам возможность ознакомиться с ней, и вы знаете что произошло дальше - фанаты воспользовались возможностью еще раз покритиковать игру.
Игра Overwatch вышла на Steam сегодня, и уже сейчас она имеет "в основном отрицательные" отзывы пользователей (спасибо PC Gamer). На момент написания статьи было опубликовано более 14 000 обзоров, и список критических замечаний в адрес Overwatch 2 и самой Blizzard кажется бесконечным. В большинстве из них содержатся жалобы на возможности монетизации игры или на то, что Blizzard значительно сократила PvE-кампанию в пользу отдельных миссий.
Самый популярный отзыв, который почти 6 000 человек отметили как полезный, принадлежит пользователю Ornge, который называет игру "попыткой выманить у вас деньги, маскируясь под игру, которой она была раньше". В этой рецензии они называют систему Battle Pass "шуткой" по сравнению с другими играми и сетует на то, что игра на самом деле интересна, но "пострадала от такой навязчивой жадности".
Это не совсем непопулярное мнение, что подтверждается количеством поддержки обзора и тысячами аналогичных отзывов от других игроков. Даже некоторые положительные отзывы либо иронично высмеивают игру, либо просто благодарны за то, что им больше не придется иметь дело с лаунчером Blizzard. Есть и те, кто сознательно предпочитает рекламировать Team Fortress 2, поскольку между этими двумя играми существует некое странное соперничество. В остальном это просто мемы и NSFW-шутки.
Будет интересно посмотреть, удастся ли Overwatch 2 переломить ситуацию с аудиторией, хотя на данный момент Blizzard, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Недавний релиз PvE-миссий, за которые приходится платить 15 долларов, не совсем помог снять напряжение между Blizzard и ее поклонниками, и даже новые герои не могут погасить вечный гнев, который они, похоже, питают к разработчику. Восстановление отношений с фанатами - дело нелегкое, но Blizzard, скорее всего, это не волнует, пока она зарабатывает достаточно денег.
И правильно, в пекло эту помойку
Помойка... Даже смотреть не хочется. Отправляется игра на пожизненное прямиком в корзину.
Что то Blizzard последние годы выпускает только "обосратушки" что не новость. Даже жалко их что ли) Вообще в игровой индустрии осталось так мало нормальных студий, ветераны 2000-ых очень сильно сдулись, уже 1 нормальная проработанная игра - это праздник для игроков. Посмотрите топы за этот и последние года по оценкам - это или какой нить ремастеред аля ремейек, либо номерная часть, просто кризис какой то идей, новых IP банально нет, новых персонажей, лора понятное дело тоже. Зато есть миллионная фигурка какого нить попсового героя или героини и тысячи зомби на твиче которые вы только вдумайтесь в 2023 году смотрят дотку и сисиго которым уже 10 лет, то есть в мире существуют люди которые на протяжении 10 лет играют в одну игру без сюжета, абсолютно без всего в 4х4 квадратах и еще такие же тысячи за этим наблюдают...На такое коммьюнити видимо разработчики и нацелены последние годы выпуская откровенный шлак, другие же видя что такая политика работает, начинают просто делать тоже самое, зачем думать - писать сценарии к играм если сранные сессионки которые в себе не несут никакой ценности аудитория проглотит, при этом за бортом я уверен остаются реально хорошо написанные игровые проекты, просто в подобном инфо поле мы их не видим.
Мир сошёл с ума
зачем овервотч 2, есть же паладинз!
Тим фортес)
Паладинс Forever!!!
Хоть и графа а палах уже устарела но она все равно круче и интересней овера раз в 5, палы более гибкие там можно билды состовлять, можно из хила сделать дэмагера а из танка флангера))
И кто не в курсе палы начали раньше овера делать))) это тем кто говорит что палы все скопипастили с овера
Blizzard обленились
Не обленились, а не хватает компетентности
А что там не так ? Сингл не завезли ?
Тотальное лицемерие.
Я не понимаю. Раз человек написал отрицательный отзыв этой игре и продолжает в это играть. Где логика? Если бы у Overwatch 2 отрицательные отзывы, то никто бы не играл, либо онлайн 500 - 1000 человек.
Не нравится? Не играй! Всё просто. Но как всегда. Не нравятся, но продолжают играть.
Как говорится: "Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус".
Я пытался скачать Overwatch 2 и получаю вот это сообщение.
Ну раз Blizzard так сильно ненавидят русских, ну и ладно. Это их проблемы. Странно, что там есть полный русский язык, включая озвучку. У Близзов тоже проблемы с логикой.
Ну овердроч вышел до тех самых событий, да и сомневаюсь что они не любят русских, это решение такое уйти с нашего рынка по особым событиям которые они не решают. В д4 тоже русский есть.
настолько людям делать нех, что они качали 30 гигов или скока она там весит, играли 30 минут, чтобы написать отзыв
Я тебе возможно секрет открою но накрутить время в игре можно без запуска и даже скачивания игры...
Можно скачать Steam Achievement Manager, и просто поставить крутить часы в игре.