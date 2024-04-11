Трейлер запуска 10-го сезона Overwatch 2

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер 10-го сезона, который получил название "Venture Forth". Со стартом сезона в игре появится новый герой-боец по имени Авентюра, новый эпохальный облик на Ангела "Vengeance Mercy", несколько временных событий, новая карта и измененная система монетизации.
Коротко о главном из этого сезона:
- При достижении максимального уровня боевого пропуска игроки смогут выбрать любой мифический скин (даже из прошлых сезонов). Облики будут менятся за особую валюту "эпохальные призмы".
- Переработанная система монетизации: теперь игроки смогут получать донатную валюту проходя уровни боевого пропуска, а не за выполнение еженедельных заданий (как было ранее).
- Эпохальный облик 10-го сезона получит Ангел (в трейлере показали несколько вариантов его кастомизации).
- C 23 апреля по 13 мая в игре пройдет событие "Mirrorwatch", в рамках которого герои станут злодеями, а злодеи – героями.
- Новое поле боя "Ханаока" - это переработанная версия старой карты "Ханамуры". Опробовать новую карту можно будет в режиме "Тестовая стычка", которая будет доступна игрокам с 16 по 29 апреля.
- В течение сезона состоится событие-коллаборация "Overwatch 2 x Porsche", которую разработчики обьявляли ранее.
- В новом сезоне игрокам станет доступен герой-боец по имени Авентюра. Описание способностей персонажа вы можете почитать здесь.
- Облики боевого пропуска 10-го сезона получили Бригитта из «Когтя», Симметра из Джанкертауна, Батист-скорпион («Коготь 2.0»), Роковая вдова, Сомбра и Кулак смерти.
- Во внутриигровом магазине появятся особые скины для Райнхардта, Трейсер, Соджорн и Ана (перешедшие на сторону «Когтя») Дзенъятту, Орису и Эхо в стиле «Нуль-сектора» и ретро-футуризма.
Запуск 10-го сезона состоится 16 апреля в 21:00 по MСК.
По дизайну персонаж - сжвшное УГ, но гплей занятный, как и на любом другом персе.
(жду воняющих нытиков, которым настолько безразличен овер, что под каждым постом надо оставить коммент какой овер плохой (хотя по существу сказать толком ничего не могут зачастую, потому что не играли, видимо) и с вопросами кто в это играет, как обычно в любых постах к оверу, гг)