3 апреля Pacific Drive получит обновление "Бесконечные экспедиции"

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios объявили, что 3 апреля выйдет четвертое бесплатное обновление контента для Pacific Drive под названием «Бесконечные экспедиции». Оно представит новые карты, системы появления, улучшенные инструменты и многое другое.

Отправляйтесь из гаража в новые непрерывные поездки — Экспедиции. Опасные и наполненные уникальными наградами, эти сложные поездки проверят даже самого опытного нарушителя. Разработчики также создали новую функцию Suspend Run, о которой так просило сообщество. Приостановите и выйдите из поездки на перекрестке и вернитесь в любое время, не теряя прогресса.

Также есть новые косметические награды для гаража, более часа новой музыки по радио и еще больше знаний, которые можно узнать по факсу.

Pacific Drive доступна для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.