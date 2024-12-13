Palworld получит крупнейшее обновление уже 23 декабря

Pocket Pair анонсировала крупное обновление для Palworld на The Game Awards 2024. Апдейт добавит новый регион с уникальными ландшафтами, персонажами и возможностями для исследования. Разработчики обещают также новые механики, которые расширят игровые возможности.

Обновление принесёт с собой огромный и опасный остров, который станет крупнейшей зоной в истории игры. Его размеры примерно в шесть раз превышают масштаб острова Сакурадзима, представленного в предыдущем крупном обновлении. На острове обитает множество новых видов существ, известных как Pals, а также опасный лидер могущественной фракции.

Разработчики показали трейлер, в котором продемонстрировали мрачную атмосферу нового региона и несколько впечатляющих сцен с загадочными существами. Геймеров ожидают новые испытания, расширяющие и без того разнообразный игровой процесс.

Palworld: Feybreak станет доступным уже 23 декабря 2024 года и обещает изменить привычный взгляд на игру благодаря добавлению нового контента.