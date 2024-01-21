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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.6 65 оценок

Продано более 3 миллионов копий Palworld за 40 часов

monk70
Новости

Не прошло и двух дней с тех пор, как Xbox Developer Direct завершился и фактически распахнул двери для одного из самых удивительных релизов за последнее время, Palworld.

Palworld, последняя игра от Pocket Pair и, как ни удивительно, новый эксклюзив для Xbox, потрясла геймеров своим прекрасным мрачным миром. Её первоначальный анонс, возможно, и вызвал большой резонанс, но именно запуск закрепил за ней статус хита.

Вскоре после продажи более миллиона копий в течение нескольких часов после запуска Palworld, как сообщили её разработчики, игра утроила свои продажи менее чем за два дня.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
PunksPlay

Надеюсь, деньги пойдут на улучшение игры

1
Zlobin_Evgeny

я в шоке

0
Wing42

У нентендо-кидов, надо думать, туз в огне и рожа в пене. Приятно.

0
ratte88

Нинтендо-бои всегда дегенераты какие-то. Игры кал, приставки на нынещний день кал, так ещё и горят не пойми с чего. Какая-то студия наоборот дала возможность поиграть в их "покемонов" на пк, так они вместо подарка гореть начинают "Аррряя нет нильзя!!". Игры по покемонам вообще существует? Во-во. А тут подгон, но нет, всё не так.

1
Wing42 ratte88

Ты абсолютно прав.

0
OculusMortem

Напоминаю, что это ноунейм инди игра, которая до кучи есть в геймпассе.

0