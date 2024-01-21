Продано более 3 миллионов копий Palworld за 40 часов

Не прошло и двух дней с тех пор, как Xbox Developer Direct завершился и фактически распахнул двери для одного из самых удивительных релизов за последнее время, Palworld.
Palworld, последняя игра от Pocket Pair и, как ни удивительно, новый эксклюзив для Xbox, потрясла геймеров своим прекрасным мрачным миром. Её первоначальный анонс, возможно, и вызвал большой резонанс, но именно запуск закрепил за ней статус хита.
Вскоре после продажи более миллиона копий в течение нескольких часов после запуска Palworld, как сообщили её разработчики, игра утроила свои продажи менее чем за два дня.
Надеюсь, деньги пойдут на улучшение игры
я в шоке
У нентендо-кидов, надо думать, туз в огне и рожа в пене. Приятно.
Нинтендо-бои всегда дегенераты какие-то. Игры кал, приставки на нынещний день кал, так ещё и горят не пойми с чего. Какая-то студия наоборот дала возможность поиграть в их "покемонов" на пк, так они вместо подарка гореть начинают "Аррряя нет нильзя!!". Игры по покемонам вообще существует? Во-во. А тут подгон, но нет, всё не так.
Ты абсолютно прав.
Напоминаю, что это ноунейм инди игра, которая до кучи есть в геймпассе.