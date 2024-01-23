Вдохновлённый фанат нарисовал красивую иллюстрацию для Palworld

Фанат, вдохновлённый игрой Palworld, нарисовал красивую иллюстрацию 2 палов Лилин и Лилин Нокт. Разработчикам очень понравилась эта иллюстррация и они решили это прокоментирровать.
Они это прокомментировали:
Лилин и Лилин Нокт!
Очень красивая иллюстрация! Спасибо!
Вы уже поймали их?
Palworld вышла для Xbox Series, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 19 января и была продана в количестве одного миллиона штук за восемь часов, двух миллионов штук за 24 часа, трех миллионов штук за 40 часов, четырех миллионов штук примерно за три дня и пяти миллионов штук за три дня.
Игра также доступна через Xbox Game Pass.