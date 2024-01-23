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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.9 186 оценок

Вдохновлённый фанат нарисовал красивую иллюстрацию для Palworld

Litewer
Новости

Фанат, вдохновлённый игрой Palworld, нарисовал красивую иллюстрацию 2 палов Лилин и Лилин Нокт. Разработчикам очень понравилась эта иллюстррация и они решили это прокоментирровать.

Они это прокомментировали:

Лилин и Лилин Нокт!
Очень красивая иллюстрация! Спасибо!
Вы уже поймали их?

Palworld вышла для Xbox Series, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 19 января и была продана в количестве одного миллиона штук за восемь часов, двух миллионов штук за 24 часа, трех миллионов штук за 40 часов, четырех миллионов штук примерно за три дня и пяти миллионов штук за три дня.

Игра также доступна через Xbox Game Pass.

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