Продажи культовой головоломки Papers, Please превысили 5 млн копий ©

Papers, Please - это игра о работе сотрудника иммиграционной службы в вымышленной антиутопической стране Арстоцка. Это довольно уникальная игра, которая явно принесла разработчику Лукасу Поупу неплохие доходы.

8 августа игре исполнилось 10 лет, а на официальном сайте отмечается, что на сегодняшний день продано более 5 млн. копий. Это примерно 500 000 копий в год. Учитывая, что это игра от одного разработчика, с очень простым графическим стилем, это действительно очень впечатляет.

Мало того, разработчик даже сделал небольшой демейк своей игры для под названием LCD, Please и пожертвовал 100 тыс. долларов на благотворительность

Игра доступна для покупки в Humble Store, GOG и Steam. В честь этого события до 12 августа на игру действует скидка 80%.