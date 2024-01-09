Sony не забыла о серии Patapon

Помимо демонстрации ранних кадров из экранизации Gravity Rush на пресс-конференции CES 2024, компания также упомянула и серию Patapon во время демонстрации TorchLight. Энди Дэвис, президент по производству Columbia Pictures, говорил о том, что студия - это место, где "анимация, маркетинг, телевидение и PlayStation" смогут экспериментировать.

Пока он говорил, мы мельком увидели то, что мы знаем как Patapon, до того, как он перешел на новую версию. На экране появился Patapon в новом графическом стиле и надпись "IP Development Gaming / Anime". Это может означать, что в разработке находится аниме по Patapon... или, возможно, игра... или что-то еще... или вообще ничего? Но зачем тогда было вставлять этот кадр?

Но это не конец света, если все закончится ничем, ведь Patapon получит духовного наследника от своей оригинальной творческой команды в виде игры Ratatan, которая завершил успешную кампанию на Kickstarter в прошлом году и должна выйти на консолях и ПК в будущем.