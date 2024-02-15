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Path of Exile 22.10.2013
Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная
8.1 958 оценок

Авторы Path of Exile назвали сроки выхода следующего дополнения

Simple Jack
Новости

Студия Grinding Gear Games выпустит следующее дополнение 3.24 для Path of Exile в марте 2024 года. По словам авторов, нынешняя лига испытаний «Заклятие» продлится дольше, чем обычно.

Подробности нового контента игроки узнают на прямой трансляции в середине марта. Тогда же станет известна дата релиза дополнения.

30 декабря 2023 года гейм-директор Path of Exile 2 раскрыл новые детали игры. Закрытое бета-тестирование ARPG начнется 7 июня. Релиз намечен на конец 2024 года.

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