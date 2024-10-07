Новый Мор! Ice-Pick Lodge официально анонсировала Pathologic 3

Студия Ice-Pick Lodge официально анонсировала Pathologic 3, продолжение культовой игры, где главную роль сыграет Даниил Данковский, известный как Бакалавр. Это столичный врач, прибывающий в отдалённый степной город для изучения загадочного бессмертия. Однако, как и в предыдущих частях, его миссия быстро оказывается под угрозой — город охватывает вспышка таинственной болезни.

Игрокам предстоит не только лечить жителей, но и активно участвовать в политических интригах, воровстве, торговле и сражениях. Но главное нововведение Pathologic 3 — это возможность путешествовать во времени, исправляя ошибки и открывая новые пути для развития сюжета. У игрока есть 12 дней, чтобы спасти город, но теперь ключевые события можно будет менять в свою пользу.

Кроме путешествий во времени, игроки смогут заниматься диагностикой и лечением пациентов, вводить карантинные меры и разворачивать патрули, чтобы остановить распространение болезни. Это добавляет новизну и стратегическую глубину в игровой процесс.

Релиз Pathologic 3 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series и PC