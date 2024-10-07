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Pathologic 3 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, От первого лица
6.8 5 оценок

Новый Мор! Ice-Pick Lodge официально анонсировала Pathologic 3

butcher69
Новости

Студия Ice-Pick Lodge официально анонсировала Pathologic 3, продолжение культовой игры, где главную роль сыграет Даниил Данковский, известный как Бакалавр. Это столичный врач, прибывающий в отдалённый степной город для изучения загадочного бессмертия. Однако, как и в предыдущих частях, его миссия быстро оказывается под угрозой — город охватывает вспышка таинственной болезни.

Игрокам предстоит не только лечить жителей, но и активно участвовать в политических интригах, воровстве, торговле и сражениях. Но главное нововведение Pathologic 3 — это возможность путешествовать во времени, исправляя ошибки и открывая новые пути для развития сюжета. У игрока есть 12 дней, чтобы спасти город, но теперь ключевые события можно будет менять в свою пользу.

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Кроме путешествий во времени, игроки смогут заниматься диагностикой и лечением пациентов, вводить карантинные меры и разворачивать патрули, чтобы остановить распространение болезни. Это добавляет новизну и стратегическую глубину в игровой процесс.

Релиз Pathologic 3 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series и PC

52
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
bysaturn

Чего? Они 2 часть так и недоделали. Какая 3 часть?

13
AssertiveHarvard
4
Unicorling

Это ремейк на ремейк получается

9
BluntZebulon

не, 2 часть - ремейк сюжета Гарукспика, третья - сюжет Бакалавка. Значит впереди еще четвертая - за Самозванку.
Хотя изначально ожидалось, что сразу будет 3 сюжета в одной игре, как в оригинале. И люди покупали с расчётом на это. Но потом разрабы сказали, что пока будет только 1 сюжет, а теперь покупай по отдельности

1
Вадим Якимов BluntZebulon

будет неудобоваримое, неиграбельное нечто..как обычно от этой конторы..

0
Саня Цукино Усаги Вадим Якимов

В их игры поэтому и играют

0
001fess

Как продать одну и туже игру 3 мать его раза.

8
VaZZers

Чувствую, будто меня обманули. Я покупал на релизе вторую часть, и разрабы обещали добавить Бакалавра и Самозванку в «будущем». Не думал, что это значит в третьей части.

6
smallhell

Надеюсь, в этот раз в этот симулятор страданий завезут геймплей.
А то, хоть я и не жалею времени (одно прохождение 40 ч.) потраченного на предыдущую часть, но и удовольствия там не было.

3
AntonivkA

это игра не для удовольствия =Р

3
Rey4rtRO

Значит хватит засаливать вторую часть

3
Tialiko

Ауууу авторы, а как же 2я часть-то? Аааа теперь длс называют номерными частями? не знала.

3
BluntZebulon

Это не DLC. В оригинале было 3 отдельных сюжета, а теперь будет 3 игры.
Денежка очень нужна)

0
Uilenspiegel

А кто то на сони гнал из за ремастеров. Эти жлобы типа делали вторую часть, потом оказалось что это не сиквел, а ремейк при чем урезаный до одного перса. Остальные обещались в скором времени в длс, которое так и не вышло. А теперь они просто запилили второго персонажа и прилепили цифру три в названии)

2
Rimasted

Игра о которой много слышал, но сколько не пытался начинать играть, забрасывал спустя минут 10. Удачи им с новой частью, но это явно не моё.

2
Glados_pony

РОДИЛИ БЛИН, НАКОНЕЦ-ТО!

1
Gridon

Бакалавр, путешествия во времени? Звучит как фанфик какой-то, а не продолжение мрачной и атмосферной дилогии.

очередной симулятор ходьбы с убогим стельсом и кривым крафтом.

1
Макс Макс 007

Ну как поиграли за самозванку и баклушу, бэкеры-соавторы?

1
smallhell

Если у кого-то будут серьезные претензии, ему можно просто бесплатный ключ дать, и дело в шляпе.

0
stalker0072008

Шикардосина. Вторая часть продалась слишком слабо. Надеюсь, что это поможет Ледорубам в их творчестве.

0
Valend

Сдается мне, эта "часть" продастся ещё хуже, поскольку вторая часть так и останется недоделкой, а это минус к репутации.

1
Макс Макс 007

Лучше в оригинал нулевых поиграть!

Ужас, даже логотип игры встратый

0
Кей Овальд

Ну, допустим. Я в первый так и не поиграл...

0
AssertiveHarvard
но теперь ключевые события можно будет менять в свою пользу.

Раньше то же было можно. Грузишь сохранение и погнал по новой

-1
Valend

Вот купил у них на распродаже "Эврику", а теперь они ещё одну игру делают. Совпадение?)

-1