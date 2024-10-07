Новый Мор! Ice-Pick Lodge официально анонсировала Pathologic 3

Студия Ice-Pick Lodge официально анонсировала Pathologic 3, продолжение культовой игры, где главную роль сыграет Даниил Данковский, известный как Бакалавр. Это столичный врач, прибывающий в отдалённый степной город для изучения загадочного бессмертия. Однако, как и в предыдущих частях, его миссия быстро оказывается под угрозой — город охватывает вспышка таинственной болезни.
Игрокам предстоит не только лечить жителей, но и активно участвовать в политических интригах, воровстве, торговле и сражениях. Но главное нововведение Pathologic 3 — это возможность путешествовать во времени, исправляя ошибки и открывая новые пути для развития сюжета. У игрока есть 12 дней, чтобы спасти город, но теперь ключевые события можно будет менять в свою пользу.
Кроме путешествий во времени, игроки смогут заниматься диагностикой и лечением пациентов, вводить карантинные меры и разворачивать патрули, чтобы остановить распространение болезни. Это добавляет новизну и стратегическую глубину в игровой процесс.
Релиз Pathologic 3 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series и PC
Чего? Они 2 часть так и недоделали. Какая 3 часть?
Это ремейк на ремейк получается
не, 2 часть - ремейк сюжета Гарукспика, третья - сюжет Бакалавка. Значит впереди еще четвертая - за Самозванку.
Хотя изначально ожидалось, что сразу будет 3 сюжета в одной игре, как в оригинале. И люди покупали с расчётом на это. Но потом разрабы сказали, что пока будет только 1 сюжет, а теперь покупай по отдельности
будет неудобоваримое, неиграбельное нечто..как обычно от этой конторы..
В их игры поэтому и играют
Как продать одну и туже игру 3 мать его раза.
Чувствую, будто меня обманули. Я покупал на релизе вторую часть, и разрабы обещали добавить Бакалавра и Самозванку в «будущем». Не думал, что это значит в третьей части.
Надеюсь, в этот раз в этот симулятор страданий завезут геймплей.
А то, хоть я и не жалею времени (одно прохождение 40 ч.) потраченного на предыдущую часть, но и удовольствия там не было.
это игра не для удовольствия =Р
Значит хватит засаливать вторую часть
Ауууу авторы, а как же 2я часть-то? Аааа теперь длс называют номерными частями? не знала.
Это не DLC. В оригинале было 3 отдельных сюжета, а теперь будет 3 игры.
Денежка очень нужна)
А кто то на сони гнал из за ремастеров. Эти жлобы типа делали вторую часть, потом оказалось что это не сиквел, а ремейк при чем урезаный до одного перса. Остальные обещались в скором времени в длс, которое так и не вышло. А теперь они просто запилили второго персонажа и прилепили цифру три в названии)
Игра о которой много слышал, но сколько не пытался начинать играть, забрасывал спустя минут 10. Удачи им с новой частью, но это явно не моё.
РОДИЛИ БЛИН, НАКОНЕЦ-ТО!
Бакалавр, путешествия во времени? Звучит как фанфик какой-то, а не продолжение мрачной и атмосферной дилогии.
очередной симулятор ходьбы с убогим стельсом и кривым крафтом.
Ну как поиграли за самозванку и баклушу, бэкеры-соавторы?
Если у кого-то будут серьезные претензии, ему можно просто бесплатный ключ дать, и дело в шляпе.
Шикардосина. Вторая часть продалась слишком слабо. Надеюсь, что это поможет Ледорубам в их творчестве.
Сдается мне, эта "часть" продастся ещё хуже, поскольку вторая часть так и останется недоделкой, а это минус к репутации.
Лучше в оригинал нулевых поиграть!
Ужас, даже логотип игры встратый
Ну, допустим. Я в первый так и не поиграл...
Раньше то же было можно. Грузишь сохранение и погнал по новой
Вот купил у них на распродаже "Эврику", а теперь они ещё одну игру делают. Совпадение?)