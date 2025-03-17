Вышел бесплатный пролог Pathologic 3 - продолжение легендарной серии

Студия Ice-Pick Lodge выпустила бесплатный пролог к Pathologic 3 — игре, которая продолжает культовую франшизу «Мор Утопия». Демо-версия под названием Pathologic 3: Карантин уже доступна в Steam и предлагает игрокам познакомиться с мрачной историей о борьбе с эпидемией в отдаленном городке.
В центре сюжета — молодой ученый, который покидает столичную лабораторию ради исследования загадочной болезни. Игрокам предстоит осматривать пациентов, раскрывать тайны и искать путь к победе над смертью. Разработчики обещают иммерсивный игровой процесс, элементы ролевой игры и полную поддержку русского языка.
Издателем Pathologic 3 выступает HypeTrain Digital, а дата полноценного релиза пока не объявлена. Пролог уже доступен для всех желающих в Steam.
Кидок релокантов: Часть 2/3.
Если Бес на трубе сыграет то пойдёт. Самому в такое играть сдвг придушит.
А в чем проявляется сдвг то?
Ну значит скучно, начинает ломать. Мысли другие лезут. Хочется там кофе попить, ногой дёргаешь. Душно становится. Вспоминаешь про другие дела и привет. Мне нравятся игры аркадного плана, резидент4 римэйк очень зашёл, секиро, классические слэшеры вообще обожаю, их почти не выпускают новые, мульт колды нормально тоже. Мне даже скучны гонки аля гта или нфс, где есть открытый мир. Для меня из гонок лучше бэрноут3 ещё не изобрели. Когда был моложе проходил мгсы, хитманы и сайлентхиллы с большим удовольствием, ведьмак3 играл. Но сейчас за деньги не стану играть в подобное. Скучно и всё. Не из-за сюжета, а именно из-за геймплея, который я нахожу тупой монотонной работой. Вот deathstranding - это больмоядырказадница - сюжет интригует, но через пять минут геймплея мне не хватает кислорода. Нужно чтобы был челлендж и не просто челлендж как в сосаликах, где гриндишь, блукаешь, а потом добираешься до конфетки босса - ненавижу сосалики, ненавижу рпг элементы, диалоги всякие, меня даже прокачка в играх подбешивает, а от всякой торговли могу рыгануть. Мне надо чтобы нагрузка была постоянной и равномерной тогда не отвлекаюсь и погружаюсь в игру на часы.
У тебя как у CMH, когда он сидит что-то рассказывает и начинает резко дергаться и корчить рожи(выглядит крипово). У тебя также или вообще не то?
Хм, неожиданно, но приятно.
Легендарный сон 3.