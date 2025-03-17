Вышел бесплатный пролог Pathologic 3 - продолжение легендарной серии

Студия Ice-Pick Lodge выпустила бесплатный пролог к Pathologic 3 — игре, которая продолжает культовую франшизу «Мор Утопия». Демо-версия под названием Pathologic 3: Карантин уже доступна в Steam и предлагает игрокам познакомиться с мрачной историей о борьбе с эпидемией в отдаленном городке.

В центре сюжета — молодой ученый, который покидает столичную лабораторию ради исследования загадочной болезни. Игрокам предстоит осматривать пациентов, раскрывать тайны и искать путь к победе над смертью. Разработчики обещают иммерсивный игровой процесс, элементы ролевой игры и полную поддержку русского языка.

Издателем Pathologic 3 выступает HypeTrain Digital, а дата полноценного релиза пока не объявлена. Пролог уже доступен для всех желающих в Steam.