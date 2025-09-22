Starbreeze вводит подписку на DLC для Payday 2

Студия Starbreeze представила новую модель доступа к контенту для кооперативного шутера Payday 2. Теперь игрокам доступна опциональная ежемесячная подписка, открывающая все вышедшие для игры дополнения.

Эта услуга предоставляет полный доступ ко всему каталогу, насчитывающему более 65 DLC, включая ограбления, оружие и косметические предметы, без необходимости их отдельной покупки. Данная инициатива предлагает альтернативный способ ознакомиться с многолетним контентом игры для тех, кто не готов приобретать все дополнения по отдельности. Стоимость подписки составляет 4.99 доллара в месяц, что может стать более доступным вариантом для новых игроков.