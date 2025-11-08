Payday 3 получит ежемесячные обновления и новое ограбление в январе

Студия Starbreeze объявила о новой стратегии поддержки Payday 3, которая теперь будет регулярно обновляться каждый месяц. По словам генерального директора по онлайн-сервисам Пола Кеслина, расширенная команда разработчиков позволит оперативно выпускать патчи и контент.

Первое крупное обновление выйдет 11 ноября — оно исправит множество ошибок и повысит стабильность игры. Уже в декабре игроки смогут оценить полностью переработанную систему навыков, которую создатели планируют совершенствовать с учётом отзывов сообщества.

А в январе 2025 года в Payday 3 появится новое ограбление, подробности о котором обещают раскрыть ближе к релизу.

Благодаря постоянной поддержке отношение игроков к шутеру заметно улучшилось по сравнению с релизом. Тем временем студия передала развитие Payday 2 в руки моддеров, сосредоточившись на будущем франшизы.