Payday 3 потеряла 90% игроков в Steam менее чем за месяц ©

Несмотря на различные технические проблемы, возникшие на старте, Payday 3 за первые недели существования преодолела отметку в 3 млн. игроков, что стало отличным началом для проекта Starbreeze Studios. Впрочем, похоже, что первоначальный успех уже стал чем-то из ряда вон выходящим, по крайней мере, в Steam.

По количеству одновременно активных игроков в Payday 3 наблюдается 90-процентное падение по сравнению с пиковыми показателями, достигнутыми в первые сутки: на данный момент новинка находится на 153-м месте в рейтинге самых играемых игр в Steam, в то время как Payday 2, к удивлению многих, набирает новую популярность среди пользователей платформы Valve, демонстрируя гораздо более высокую активность, чем ее прямой преемник.

Если говорить более подробно, то Payday 3 достигла пика в 77 938 одновременных активных игроков в день запуска 21 сентября прошлого года, а за последние 24 часа игра от Starbreeze привлекла всего 8117 человек, что составляет около 10,4% от того, что было зафиксировано в первый день релиза. Напротив, в Payday 2 за последние 24 часа приняли участие 54 790 человек, что вывело ее на 29-е место в списке самых играемых игр в Steam, опередив сиквел на 124 позиции.

Судя по отзывам пользователей, в Steam у Payday 2 "очень положительный" рейтинг, а у Payday 3 - "смешанный". Некоторые игроки ссылаются на то, что Payday 3 не всегда работает в режиме онлайн.

По словам разработчика игры, причиной некоторых первоначальных проблем с подбором игроков в Payday 3 стало "обновление программного обеспечения", выпущенное "сторонним партнером по подбору игроков". Starbreeze заявила, что она "оценивает нового партнера по подбору игроков и делает Payday 3 менее зависимой от онлайновых сервисов".

Вероятно, технические проблемы и текущий уровень контента повлияли на популярность игры в Steam, но Starbreeze не намерена стоять на месте. В дорожной карте представлены все DLC для Payday 3, а также различные обновления, которые будут все больше и больше улучшать и обогащать игру.