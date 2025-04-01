Starbreeze назначила нового CEO из Electronic Arts и готовится к расширению

Студия Starbreeze, известная по серии Payday, объявила о назначении нового генерального директора. Им стал Адольф Кристьянссон, ранее занимавший пост старшего директора по глобальной коммерческой стратегии в Electronic Arts. В своём первом заявлении он подчеркнул, что планирует превратить Starbreeze в многопроектную студию.

Кристьянссон пришёл на смену Тобиасу Шёгрену, который покинул пост CEO после неудачного запуска Payday 3. Шутер столкнулся с множеством проблем, что привело к серьезным убыткам компании — в декабре 2024 года Starbreeze отчиталась о годовых потерях в размере почти $20 млн.

Несмотря на это, студия продолжает работу над новыми проектами, включая Dungeons & Dragons, и стремится укрепить позиции Payday 3. Раздача игры в PlayStation Plus помогла увеличить её аудиторию.

В своём обращении Адольф Кристьянссон отметил:

«Я с большим энтузиазмом присоединяюсь к Starbreeze, особенно из-за её текущих и будущих проектов, включая предстоящую игру по Dungeons & Dragons. Я рад продолжать развивать франшизу Payday и делать Starbreeze многопроектной студией. С нетерпением жду работы с талантливыми командами и взаимодействия с нашей преданной игровой аудиторией».

Глава совета директоров Юрген Гёльднер добавил:

«От имени совета директоров я рад приветствовать Адольфа в Starbreeze и надеюсь на долгосрочное и продуктивное сотрудничество».

С приходом Кристьянссона Starbreeze рассчитывает на стабилизацию и выход на новый уровень, расширяя портфель своих проектов.