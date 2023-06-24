Ремейк Persona 3 получит официальный перевод на русский язык

Это будет первая игра серии, которая получит официальный перевод на русский язык, правда только текстовый.
Информация об этом появилась на официальном сайте SEGA Asia где был представлен список предстоящих проектов компании, а так же локализаций, которые будут в них присутствовать.
Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam. Если вы хотите увидеть больше, вы можете насладиться первым трейлером.
Кроме того, Atlus также работает над совершенно новой фэнтезийной игрой под названием Metaphor ReFantazio, которая также выйдет в 2024 году и была анонсирована только для Xbox Series X|S, Xbox One и PC, если не считать неизбежных утечек, которые настойчиво намекают на версии для PS5 и PS4.
А вот это действительно неожиданно и приятно,это будет первая персона с официальным переводом,еще в то время,когда другие перевод вырезают.
Даже турецкий есть... Не то что у инди-студии которая делает Starfield
Нифига се...
Перед выходом вырежут
Неожиданно и приятно.
Там и любительский перевод П5 Рояль не за горами.
Можно будет обмазаться Персонами по самое не балуй, тем более ни в одну Персону еще не играл, хотелось бы заценить, за что ее все так хвалят.
Я начал и продолжаю в пятой, и из всего моего большого опыта, она уж точно по своему уникальна по многим аспектам, способна прикоснуться, но, конечно же, красота в глазах смотрящего. И посмотреть мне там тоже нашлось на что), есть некая притягательность, то же испытывал в CATHERINE, есть очень трогательные моменты для меня, которые в самую душу попадают, вообщем ищи своё) (и это говорит тот, кто вообще не заинтересован в "графическом аспекте", а считает что главное чтобы было достаточно хорошо передано, вписывалось и т.д.)
Вот эта поворот!!!
очень странно. что это с сегой? в якудзе иссин, пятой персоне не было перевода. с компании героев 3 тоже, что вообще странно. а сейчас и в новой якудзе, и в персоне уже будет...
Кризис углубляется, денег все меньше, ищут любые возможности получить доход. Это майки пока могут себе позволить выкобениться. Компании помельче - уже нет. Отсюда и вал новых переводов от тех, кто ранее этим вообще не заморачивался — Скворечники, Нинка, Сега.
Ну Sega в отличии от Microsoft очень богатая кампания, те виде те ли не имеют возможности для перевода для всех стран.
Надеюсь, что такой подход станет стандартом для других игр и серий, которые до сих пор не имели русскоязычных версий.
Будет. Кушать всем охото.
Отлично, японские разработчики игры стали переводить. Пусть будет больше, а западное гoвно быстрее бы ушло.
Вот не знаю, по атмосфере мне заходят западные/европейские игры. Там всё как-то серьёзнее сделано. Азиатские тоже есть норм, та же Final Fantasy (именно последние части с ремейками), но вот такие "мультяшные" как Persona - мне не доходят совсем. Каждому своё, моё мнение, не орите
Алилуя! Неужели дожили,официальный перевод игры серии Persona на русском.
Вот это действительно ХОРОШАЯ новость!!!