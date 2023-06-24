Ремейк Persona 3 получит официальный перевод на русский язык ©

Это будет первая игра серии, которая получит официальный перевод на русский язык, правда только текстовый.

Информация об этом появилась на официальном сайте SEGA Asia где был представлен список предстоящих проектов компании, а так же локализаций, которые будут в них присутствовать.

Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam. Если вы хотите увидеть больше, вы можете насладиться первым трейлером.

Кроме того, Atlus также работает над совершенно новой фэнтезийной игрой под названием Metaphor ReFantazio, которая также выйдет в 2024 году и была анонсирована только для Xbox Series X|S, Xbox One и PC, если не считать неизбежных утечек, которые настойчиво намекают на версии для PS5 и PS4.