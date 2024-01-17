Создатель Persona 3 Reload высоко оценил Game Pass

Такуя Ямагути, геймдиректор грядущей Persona 3 Reload, выразил энтузиазм по поводу запуска через Game Pass 2 февраля 2024 года. Этот современный ремастер JRPG будет доступен всем подписчикам Game Pass на Xbox One, Series X/S и PC. Самое интересное — это то, что сказал Ямагути.

Ямагути рассматривает Game Pass как возможность открыть вселенную Persona для новой аудитории. Он рассматривает его как возможность собрать ценные отзывы с новых точек зрения и расширить сферу влияния серии. Действительно, Game Pass и PlayStation Plus открывают двери для игроков, которые, скорее всего, не купили бы такую игру, чтобы попробовать.

Ямагути признал давнюю любовь к Persona 3, сославшись на опросы фанатов, которые постоянно называют ее самым желанным ремейком серии. Команда постаралась сохранить основные элементы игры, обновив графику, музыку и геймплей, а также добавив английскую озвучку. Продюсер Рёта Ниицума поддержал слова Ямагути, сказав, что Persona 3 была огромным предтечей.

Мы проводили множество опросов среди пользователей и фанатов, и когда бы мы ни проводили опрос о том, что люди хотели бы видеть в качестве ремейка для серии Persona, ответом номер один всегда была Persona 3. После выхода Persona 5 Royal команда Persona была готова к новому проекту, и мы пытались придумать, чем заняться. Мы говорили: "Эй, ремейк мог бы быть неплохим. Все хотят увидеть Persona 3, так что сейчас самое время". Звезды сошлись.

Согласно сообщению на Xbox Wire, включение Persona 3 Reload в Game Pass соответствует более широкой стратегии Atlus по выводу серии на платформы Xbox.