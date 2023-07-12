Для тактической JRPG Persona 5 Tactica вышел новый трейлер ©

Компания ATLUS выпустила новый трейлер к игре Persona 5 Tactica, в котором представлен Рюдзи Сакамото (озвучен Мамору Мияно).

"Мальчик, ставший известным нарушителем спокойствия после того, как учителя физкультуры специально завалили его", - гласит описание персонажа Рюдзи Сакамото с официального японского сайта. "Он пробудил свою Персону, попав в странное царство вместе с главным героем. Он подружился с главным героем, который симпатизировал ему из-за схожих обстоятельств, и вместе они основали Призрачных воров сердец, борющихся со взрослыми, имеющими желания. Он быстро поднимает кулаки, но в то же время полон сострадания. Когда он видит нуждающегося друга или угнетенного человека, он со своим чувством справедливости и отвагой готов выступить против любого противника. Его персона - Капитан Кид".

Persona 5 Tactica выйдет 17 ноября в мире для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass. Игра может получить перевод на русский язык.