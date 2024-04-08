Слух: Главным цветом в Persona 6 будет зелёный

Persona 6 - одна из самых обсуждаемых игр последнего времени, и теперь известный инсайдер SEGA/Atlus - Midori - высказался о главном цвете предстоящей видеоигры: он будет зеленым.

Кроме того, Midori заявил, что Persona 6 находилась в разработке уже в 2019 году, наряду с Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica.

Разумеется, это всего лишь слухи, а не официальная информация. Однако стоит отметить, что сообщество поддержало эту идею, ведь на официальном арте к 25-летию саги Persona (который вы можете увидеть ниже) изображены различные персонажи, покрытые краской, а слева стоит ведро с зеленой краской.

Как уже говорилось, в последнее время ходит много слухов о Persona 6, которую фанаты явно ждут с нетерпением. Напомним, что первая версия Persona 5 вышла по всему миру в 2017 году. И хотя с тех пор появились различные главы саги, такие как расширенная версия, различные спин-оффы Persona 5 (например, недавняя Tactica) и Persona 3 Reload, настоящей новой главной игры в саге не было уже давно.

По слухам, разработка уже почти завершена. Кроме того, судя по всему, будут выпущены DLC и расширения, а игровая карта будет представлять собой полуоткрытый мир.