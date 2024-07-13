Новый трейлер Phantom Blade Zero демонстрирует битвы с боссами

Phantom Blade Zero, новая игра из серии Phantom Blade, разрабатываемая S-Game, получившая сегодня играбельную демоверсию на мероприятии Bilibili World 2024 в Китае, получила новый трейлер.

В представленном сегодня видео в основном демонстрируется реальный геймплей против трёх боссов кадры: сумасшедшего бандита Те Ша, капитана Хэндао и предателя Куньлуня Хуан Синцзы, и все они доступны в демоверсии на мероприятии Bilibili World 2024.

Эта демоверсия будет присутствовать на различных мероприятиях по всему миру:

12–14 июля: Bilibili World в Шанхае

26–29 июля: ChinaJoy в Шанхае

21–25 августа: Gamescom в Кельне

28–29 сентября: Tokyo Game Show

В приключенческой игре с полуоткрытым миром Phantom Blade Zero игроки будут играть за элитного убийцу по имени Душа, назначенного могущественной, но неуловимой организацией Орден. Игрок был подставлен и назван виновником убийства лидера группы и был серьезно ранен во время охоты со стороны организации. Хотя его спас таинственный лекарь, он смог сохранить свою жизнь только в течение еще 66 дней, прежде чем его жизнь подойдёт к концу. Игроки сражаются с нечеловеческими монстрами и пытаются раскрыть вдохновителя заговора.

Phantom Blade Zero пока не получила дату выхода игры.