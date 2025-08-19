ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.2 187 оценок

Новый трейлер Phantom Blade Zero демонстрирует трассировкой лучей

monk70 monk70

NVIDIA выпустила новое видео, демонстрирующее работу Phantom Blade Zero на ПК. В этом видео команда зелёных демонстрирует новые эффекты трассировки лучей, которые игра будет поддерживать на ПК.

Как отметила NVIDIA, Phantom Blade Zero будет использовать трассировку лучей для улучшения отражений и теней. Однако поддержки RTGI не будет. Тем не менее, поскольку это UE5, можно предположить, что игра будет использовать Lumen. Игра также получит поддержку DLSS 4.

Отражения с трассировкой лучей сделают поверхности более реалистичными, отображая настоящие отражения. Тени с трассировкой лучей сделают каждую сцену более естественной и детальной. Каустика с трассировкой лучей будет имитировать преломление и движение света под водой, делая игру более реалистичной.

Комментарии: 1
vvvjust

Это мы ждем и играем на релизе

