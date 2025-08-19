Новый трейлер Phantom Blade Zero демонстрирует трассировкой лучей

NVIDIA выпустила новое видео, демонстрирующее работу Phantom Blade Zero на ПК. В этом видео команда зелёных демонстрирует новые эффекты трассировки лучей, которые игра будет поддерживать на ПК.

Как отметила NVIDIA, Phantom Blade Zero будет использовать трассировку лучей для улучшения отражений и теней. Однако поддержки RTGI не будет. Тем не менее, поскольку это UE5, можно предположить, что игра будет использовать Lumen. Игра также получит поддержку DLSS 4.

Отражения с трассировкой лучей сделают поверхности более реалистичными, отображая настоящие отражения. Тени с трассировкой лучей сделают каждую сцену более естественной и детальной. Каустика с трассировкой лучей будет имитировать преломление и движение света под водой, делая игру более реалистичной.