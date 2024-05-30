Динамичный шутер от первого лица Phantom Fury стал доступен на конслях

Phantom Fury, шутер от первого лица, вдохновленный роуд-муви, с Шелли Харрисон из Ion Fury в главной роли, разработанный Slipgate Ironworks и изданный 3D Realms, вышел сегодня на PlayStation 5 и Xbox Series X | S.
Отправьтесь в самостоятельное приключение в роли Шелли с совершенно новой бионической рукой и выследите загадочный Артефакт Ядра Демона, способный к массовому уничтожению. Нажмите педаль до упора и отправляйтесь в адреналиновое и заряженное пулями путешествие по США.
Дайте волю ярости с помощью обширного арсенала, состоящего из более чем 20 видов оружия, включая культовый револьвер Loverboy и уничтожающий врагов дробовик Motherflakker. Овладейте множеством улучшений оружия и мощными способностями бионической руки Шелли, чтобы переломить ход битвы. Импровизируйте творческие решения сложных сражений с адскими киборгами, гротескными мутантами и супер-усовершенствованными солдатами.
Прорывайтесь сквозь толпы в опустевших мотелях Альбукерке, сражайтесь на заброшенных объектах в Лос-Аламосе и одержите победу в Чикаго, штат Иллинойс, благодаря плавным движениям и боевым возможностям Шелли. Используйте интерактивные объекты на каждом этапе, такие как взлом компьютеров, обход засад путем открытия дверей или даже передышка, чтобы сыграть несколько раундов на аркадном автомате.
Звезда в потрясающих декорациях, вдохновленных боевиками, например, мчащихся по небу в взрывных погонях на вертолете. Кидайте разрушительные бомбы и наблюдайте, как летают фейерверки, когда враги разлетаются на куски. Бионическая рука Шелли поднимает ставку, прокладывая путь к победе над свирепыми боссами и оставляя позади путь разрушения во имя спасения.
графон из первой халвы?) // Евгений Курлыкин