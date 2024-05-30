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Phantom Fury 23.04.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Ретро, Научная фантастика
6.7 63 оценки

Динамичный шутер от первого лица Phantom Fury стал доступен на конслях

monk70
Новости

Phantom Fury, шутер от первого лица, вдохновленный роуд-муви, с Шелли Харрисон из Ion Fury в главной роли, разработанный Slipgate Ironworks и изданный 3D Realms, вышел сегодня на PlayStation 5 и Xbox Series X | S.

Отправьтесь в самостоятельное приключение в роли Шелли с совершенно новой бионической рукой и выследите загадочный Артефакт Ядра Демона, способный к массовому уничтожению. Нажмите педаль до упора и отправляйтесь в адреналиновое и заряженное пулями путешествие по США.

Дайте волю ярости с помощью обширного арсенала, состоящего из более чем 20 видов оружия, включая культовый револьвер Loverboy и уничтожающий врагов дробовик Motherflakker. Овладейте множеством улучшений оружия и мощными способностями бионической руки Шелли, чтобы переломить ход битвы. Импровизируйте творческие решения сложных сражений с адскими киборгами, гротескными мутантами и супер-усовершенствованными солдатами.

Прорывайтесь сквозь толпы в опустевших мотелях Альбукерке, сражайтесь на заброшенных объектах в Лос-Аламосе и одержите победу в Чикаго, штат Иллинойс, благодаря плавным движениям и боевым возможностям Шелли. Используйте интерактивные объекты на каждом этапе, такие как взлом компьютеров, обход засад путем открытия дверей или даже передышка, чтобы сыграть несколько раундов на аркадном автомате.

Звезда в потрясающих декорациях, вдохновленных боевиками, например, мчащихся по небу в взрывных погонях на вертолете. Кидайте разрушительные бомбы и наблюдайте, как летают фейерверки, когда враги разлетаются на куски. Бионическая рука Шелли поднимает ставку, прокладывая путь к победе над свирепыми боссами и оставляя позади путь разрушения во имя спасения.

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