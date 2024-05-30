Динамичный шутер от первого лица Phantom Fury стал доступен на конслях

Шутер от первого лица с элементами приключенческого экшена, выполненный в стиле роуд-муви. Игра продолжает историю Шелли «Бомбы» Харрисон — бесстрашной героини, которой вновь необходимо спасти человечество от смертельной угрозы.

Сюжет Phantom Fury разворачивается спустя значительное время после событий первой части. Шелли приходит в себя в изменившемся мире, получив загадочное задание от бывшего коллеги — найти могущественный артефакт под названием Ядро Демона. Это становится отправной точкой для напряжённого путешествия по различным уголкам США, в ходе которого героине предстоит не только выполнить миссию, но и разобраться с собственным непростым прошлым.

Игровой процесс игры строится на исследовании разнообразных локаций и динамичных перестрелках. Во время прохождения вы побываете в мотелях Альбукерке, на заброшенных объектах Лос-Аламоса, улицах Чикаго и многих других местах. Каждый уровень населён опасными противниками — киборгами, солдатами и мутантами, обладающими уникальными способностями и стилем ведения боя. Особым испытанием станут эпические сражения с боссами, требующие максимальной концентрации и умений.

Главным инструментом выживания вашей героини служит внушительный арсенал из более чем 20 видов оружия. Наряду со знакомыми по первой части боулинг-бомбами, в сиквеле появились новинки вроде бронебойных дробовиков и метателей заряженной пены. Развитая система прокачки позволяет улучшать характеристики оружия и открывать альтернативные режимы стрельбы, обеспечивая разнообразие и индивидуализацию игрового процесса.

Помимо оружия, важную роль в Phantom Fury играет бионическая рука Шелли и её боевой костюм. По ходу прохождения их можно модернизировать, получая доступ к новым мощным способностям, таким как сокрушительный удар кулаком или защитный электрический щит. Правильное использование этих умений в связке с оружием позволяет эффективно преодолевать любые игровые препятствия.