Многопользовательский хоррор Phasmophobia добрался до консолей

Если бы все шло по плану, это случилось бы еще год назад, но лучше поздно, чем никогда, верно? Известный кооперативный хоррор Phasmophobia от Kinetic Games неоднократно задерживался на пути к консолям, но теперь игра наконец-то вышла на PS5, Xbox Series X/S и PS VR2, как раз к Хэллоуину.

Phasmophobia имеет кроссплатформенную поддержку на всех платформах, а это значит, что игроки на всех платформах могут объединяться для экскурсий по многочисленным картам игры, пытаясь расшифровать подсказки, найти и идентифицировать всевозможные сверхъестественные сущности, стараясь при этом не погибнуть, разумеется.

Как недавно сообщил разработчик, на PS5 и Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4K и 60 FPS, а на последней модели также будет доступна опция 120 FPS. На Xbox Series S, тем временем, игра работает в 1080p и 60 FPS, без каких-либо других графических опций.

Phasmophobia доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS VR2 и ПК. В начале года Kinetic Games сообщила, что с момента выхода игры в раннем доступе в 2020 году было продано более 20 миллионов экземпляров.