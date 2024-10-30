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Phasmophobia 18.09.2020
Экшен, Выживание, Ужасы, Стелс, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
9.2 1 718 оценок

Многопользовательский хоррор Phasmophobia добрался до консолей

butcher69
Новости

Если бы все шло по плану, это случилось бы еще год назад, но лучше поздно, чем никогда, верно? Известный кооперативный хоррор Phasmophobia от Kinetic Games неоднократно задерживался на пути к консолям, но теперь игра наконец-то вышла на PS5, Xbox Series X/S и PS VR2, как раз к Хэллоуину.

Phasmophobia имеет кроссплатформенную поддержку на всех платформах, а это значит, что игроки на всех платформах могут объединяться для экскурсий по многочисленным картам игры, пытаясь расшифровать подсказки, найти и идентифицировать всевозможные сверхъестественные сущности, стараясь при этом не погибнуть, разумеется.

Как недавно сообщил разработчик, на PS5 и Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4K и 60 FPS, а на последней модели также будет доступна опция 120 FPS. На Xbox Series S, тем временем, игра работает в 1080p и 60 FPS, без каких-либо других графических опций.

Phasmophobia нацелена на 4K/60 FPS на консолях и имеет режим 120 FPS на Xbox Series X

Phasmophobia доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS VR2 и ПК. В начале года Kinetic Games сообщила, что с момента выхода игры в раннем доступе в 2020 году было продано более 20 миллионов экземпляров.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

прям рубрику можно отдельную открывать «ни дня без инды калового хоррора»

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