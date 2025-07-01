Продажи Phasmophobia перевалили за 25 миллионов копий

Инди-студия Kinetic Games похвасталась очередными успехами феноменально популярного кооперативного ужастика Phasmophobia. Так, не выглядывая из "раннего доступа" на протяжении уже пяти лет, игра умудрилась продаться тиражом 25 миллионов копий.

Конечно же, столь впечатляющим результатам способствует регулярный выпуск обновлений. Так, в конце июня вышел крупный апдейт Chronicle, привнесший в игру новые способы сбора улик — звукозаписи, фотографии и видео. Также Phasmophobia готовится выйти за рамки игровой индустрии: студия Blumhouse (М3GAN, "Чёрный телефон") работает над киноадаптацией.

В настоящее время Phasmophobia сейчас доступна на РС (с поддержкой VR), PlayStation 5 и Xbox Series.