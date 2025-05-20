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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 620 оценок

Авторы ММО-шутера PIONER показали рыбалку

Procy_on Procy_on

Разработчики из GFA Games только что поделились свежей информацией касательно грядущего MMO-шутера PIONER, в частности геймплейным роликом, в котором показали рыбалку - мини-игру, "исполненную в духе файтингов".

Покупайте приманку, подбирайте водоемы получше и отправляйтесь в сражение с самыми матерыми обитателями местных прудов!

В игре также появится "полная трагедий и юмора сюжетная линия с рыбаком Щукиным, который поделится охренительными историями и рецептами из своего прошлого в обмен на самую редкую рыбу" - говорится в описании к видео.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Misha Mi

Пока не совсем понятно, на сколько это всё будет играбельно...

2
Real Slim Shady

Ну плюс минус пойдет, только надо добавить озвучку рыбам - "ну шо народа погнали на"

2
WerGC

вот только рыбалки и не хватало и сделано всрато худшая рыбалка

1
DepressedPyrrhus

Ну народ, рыбалка на..

1
Destroited

Что-то это всё больше и больше напоминает разработку сталкера, новостей дофига а игра походу еще даже не состоянии альфа версии, одни обещания, только скриншота батона не хватает.

1
Gridon

Ждем DLC с симулятором сбора грибов с элементами стелса и драмы.

это никогда не шрекончитс

ммо шутер, рыбалка... всяко лучше чем скариме

Fronyx

И Облы ремастера

igor lvov

Вопрос разработчикам PIONER - Кто для Вас эталон в гейм индустрии? Ответ - Конечно же Крис Робертс и его прекрасная Star Citizen.............Больше вопросов нет! :)))))))

VIONICK08

facepalm