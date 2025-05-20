Авторы ММО-шутера PIONER показали рыбалку

Разработчики из GFA Games только что поделились свежей информацией касательно грядущего MMO-шутера PIONER, в частности геймплейным роликом, в котором показали рыбалку - мини-игру, "исполненную в духе файтингов".
Покупайте приманку, подбирайте водоемы получше и отправляйтесь в сражение с самыми матерыми обитателями местных прудов!
В игре также появится "полная трагедий и юмора сюжетная линия с рыбаком Щукиным, который поделится охренительными историями и рецептами из своего прошлого в обмен на самую редкую рыбу" - говорится в описании к видео.
Пока не совсем понятно, на сколько это всё будет играбельно...
Ну плюс минус пойдет, только надо добавить озвучку рыбам - "ну шо народа погнали на"
вот только рыбалки и не хватало и сделано всрато худшая рыбалка
Ну народ, рыбалка на..
Что-то это всё больше и больше напоминает разработку сталкера, новостей дофига а игра походу еще даже не состоянии альфа версии, одни обещания, только скриншота батона не хватает.
Ждем DLC с симулятором сбора грибов с элементами стелса и драмы.
ммо шутер, рыбалка... всяко лучше чем скариме
И Облы ремастера
Вопрос разработчикам PIONER - Кто для Вас эталон в гейм индустрии? Ответ - Конечно же Крис Робертс и его прекрасная Star Citizen.............Больше вопросов нет! :)))))))
facepalm