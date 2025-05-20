Авторы ММО-шутера PIONER показали рыбалку

Разработчики из GFA Games только что поделились свежей информацией касательно грядущего MMO-шутера PIONER, в частности геймплейным роликом, в котором показали рыбалку - мини-игру, "исполненную в духе файтингов".

Покупайте приманку, подбирайте водоемы получше и отправляйтесь в сражение с самыми матерыми обитателями местных прудов!

В игре также появится "полная трагедий и юмора сюжетная линия с рыбаком Щукиным, который поделится охренительными историями и рецептами из своего прошлого в обмен на самую редкую рыбу" - говорится в описании к видео.