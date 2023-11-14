Авторы постапокалиптического шутера Pioner показали нового уникального врага

Российская студия GFA Games, которая сейчас занимается разработкой постапокалиптического шутера Pioner, представила свежий скриншот из своей дебютной игры. Он демонстрирует нового уникального врага, который вооружен взрывоопасным копьем.

В местных топях и болотах тяжело понять, охотник ты или дичь.. Новый скриншот PIONER демонстрирует уникального врага и специальное оружие - взрывное копье, способное детонировать при контакте с поверхностью. Вы тоже сможете заполучить это оружие, достигнув неких условий.

— GFA Games

Pioner - это MMO-шутер от первого лица, ориентированны на PvE-геймплей. Здесь мы можем выполнять сюжетные миссии вместе с друзьями, знакомиться с другими игроками и совместно с ними участвовать в рейдах, в ходе которых нам предстоит столкнуться с очень сильными противниками. На карте также присутствуют Пустые земли - неизведанные зоны, полные ценного лута. Изучая их, мы сталкиваемся с другими игроками, которые тоже хотят заполучить ценную добычу. Мы можем объединить с ними усилия или сразиться в PvP-состязании.

В настоящее время Pioner создается для PC, однако точной даты релиза пока не сообщается.