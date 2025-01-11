Авторы российского MMO-шутера PIONER показали босса-медведя

Отечественная студия GFA Games поделилась новыми деталями онлайн-шутера PIONER. Команда показала нового мирового босса Разбойной Пустоши. Это MISH-A PT2 — Адский Медведь, которого поместили в экзоскелет из-за серьезных повреждений организма. Во время Инцидента на станции Могильник монстр сбегает. Зверь умеет пользоваться возможностями своего костюма, пуская в ход ракеты и огнемет.

Ранее GFA Games опубликовала новый трейлер PIONER и ответила на вопросы фанатов об одиночном режиме, кроссплее и прочих элементах игры. Релиз шутера запланирован на 2025 год, но точная дата пока не известна.