Авторы российского MMO-шутера PIONER показали босса-медведя

Отечественная студия GFA Games поделилась новыми деталями онлайн-шутера PIONER. Команда показала нового мирового босса Разбойной Пустоши. Это MISH-A PT2 — Адский Медведь, которого поместили в экзоскелет из-за серьезных повреждений организма. Во время Инцидента на станции Могильник монстр сбегает. Зверь умеет пользоваться возможностями своего костюма, пуская в ход ракеты и огнемет.
Ранее GFA Games опубликовала новый трейлер PIONER и ответила на вопросы фанатов об одиночном режиме, кроссплее и прочих элементах игры. Релиз шутера запланирован на 2025 год, но точная дата пока не известна.
Почему то напомнил медведя из сериала Любовь, смерть и роботы.=)
Мусорный долгострой, бета тест даже закрытый не могут уже какой год организовать, это говорит об уровне студии
бред какой то
Вот это ведро с гайками должно впечатлять?
- Михаил Михалыч?
- Да?
Чё это за бред ?
что за напасть с боссами медведями, ексодус, авовед теперь тут, куда пропал добрый мишка из БГ3)
Вот, только смущает тот факт, что этот "медведь" встает на передние лапы как горилла, сжав их в кулаки... Что, в принципе, совершенно невозможно из-за физиологии. И объяснить это конструкций экзоскелета не получается, так как, кроме бронепластин на "лапах" ничего не наблюдается. Да и вообще, в целом, с виду по строению тела - горилла, а не медведь. От медведя тут, только голова-шлем имеет какое-то сходство.
Это игра, а не реальность
Если босс имеет кличку "медведь", значит босс обязан выглядеть и вести себя как 100% медведь? Так? Ты бы в следующий раз думал, прежде чем нелепицу нести... Точка.
это применимо к разумным боссам или людям, которые себе кликуху такую дают, а тут стилизация и название под конкретное животное. Ты бы в следующий раз думал, прежде чем нелепицу нести... Точка.
А игра не в реальности что-ли? И вообще, почему тебя разбанили?
Эта игра провалится, у неё нет будущего.
И у тебя нет будущего