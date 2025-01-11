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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 570 оценок

Авторы российского MMO-шутера PIONER показали босса-медведя

Simple Jack
Новости

Отечественная студия GFA Games поделилась новыми деталями онлайн-шутера PIONER. Команда показала нового мирового босса Разбойной Пустоши. Это MISH-A PT2 — Адский Медведь, которого поместили в экзоскелет из-за серьезных повреждений организма. Во время Инцидента на станции Могильник монстр сбегает. Зверь умеет пользоваться возможностями своего костюма, пуская в ход ракеты и огнемет.

Ранее GFA Games опубликовала новый трейлер PIONER и ответила на вопросы фанатов об одиночном режиме, кроссплее и прочих элементах игры. Релиз шутера запланирован на 2025 год, но точная дата пока не известна.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Erfes

Почему то напомнил медведя из сериала Любовь, смерть и роботы.=)

2
Лидер X

Мусорный долгострой, бета тест даже закрытый не могут уже какой год организовать, это говорит об уровне студии

2
WerGC

бред какой то

1
Dementor

Вот это ведро с гайками должно впечатлять?

1
Pycckuu_XAKEP

- Михаил Михалыч?
- Да?

0
askazanov

Чё это за бред ?

0
FireLion1993
0
r23dom

что за напасть с боссами медведями, ексодус, авовед теперь тут, куда пропал добрый мишка из БГ3)

0
AnimeKillMen
-3
Akanegakubo_Momo

Вот, только смущает тот факт, что этот "медведь" встает на передние лапы как горилла, сжав их в кулаки... Что, в принципе, совершенно невозможно из-за физиологии. И объяснить это конструкций экзоскелета не получается, так как, кроме бронепластин на "лапах" ничего не наблюдается. Да и вообще, в целом, с виду по строению тела - горилла, а не медведь. От медведя тут, только голова-шлем имеет какое-то сходство.

-4
DauntingQamra

Это игра, а не реальность

5
Janekste

Если босс имеет кличку "медведь", значит босс обязан выглядеть и вести себя как 100% медведь? Так? Ты бы в следующий раз думал, прежде чем нелепицу нести... Точка.

0
ckott4 Janekste

это применимо к разумным боссам или людям, которые себе кликуху такую дают, а тут стилизация и название под конкретное животное. Ты бы в следующий раз думал, прежде чем нелепицу нести... Точка.

3
MadPyramus DauntingQamra

А игра не в реальности что-ли? И вообще, почему тебя разбанили?

0
вупсич пупсич

Эта игра провалится, у неё нет будущего.

-5
PREDATOR7706

И у тебя нет будущего

-1