ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 590 оценок

Авторы российского MMO-шутера PIONER показали обновленный инвентарь

butcher69 butcher69

Студия GFA Games представила обновленный инвентарь в российском MMO-шутере PIONER. Изменения были внесены с учетом отзывов тестеров: перерисованы иконки, улучшено восприятие предметов и слотов, добавлены новые паттерны для ресурсов. Также появилась сортировка по квестовым предметам и более информативные описания вещей.

Однако некоторые игроки вновь раскритиковали обновления. Одни заявили, что обсуждать изменения бессмысленно, пока сама игра недоступна.

MMO-шутер PIONER, FBC: Firebreak от Remedy и многое другое покажут на игровой презентации Future Games Show 20 марта

Новые подробности о PIONER представят 20 марта на Future Games Show.

0
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Так а релиз то когда? Или это смута с the day before все таки ?? // Олланий Пий

1
AndralStormborn

Все такое блекло-серое, что даже пробовать не хочется.

0