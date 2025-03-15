Авторы российского MMO-шутера PIONER показали обновленный инвентарь

Студия GFA Games представила обновленный инвентарь в российском MMO-шутере PIONER. Изменения были внесены с учетом отзывов тестеров: перерисованы иконки, улучшено восприятие предметов и слотов, добавлены новые паттерны для ресурсов. Также появилась сортировка по квестовым предметам и более информативные описания вещей.
Однако некоторые игроки вновь раскритиковали обновления. Одни заявили, что обсуждать изменения бессмысленно, пока сама игра недоступна.
Новые подробности о PIONER представят 20 марта на Future Games Show.
Так а релиз то когда? Или это смута с the day before все таки ?? // Олланий Пий
Все такое блекло-серое, что даже пробовать не хочется.