ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 764 оценки

Для игроков из Беларуси доступна покупка игры PIONER

Глeб Глeб

Разработчики PIONER открыли доступ к регистрации платформы «Игры Ростелеком» игрокам из Беларуси. Раньше белорусские игроки не могли купить игру из-за доступа только по российским номерам телефона. Напомним, что покупка игры PIONER для пользователей РФ и РБ доступна только на платформе «Игры Ростелеком». Также выход игры состоится 16 декабря.

Мы рады сообщить, что жителям Республики Беларусь доступна регистрация на платформе "Игры Ростелеком".
Источник  
22
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
A E
открыли доступ к регистрации платформы «Игры Ростелеком» игрокам из Беларуси.

да не. спасибо. пускай сами играют в свой пионэр.

14
bysaturn

Сериал под названием "Финансовый провал".

5
utilizat0r

Зато какие твисты

1
TheNikolay00

Многие кто ждал, после демки уже не ждут. Хз на что они надеятся, отсутствие в стиме сделает только хуже.

4
Лидер 666

1xbt принудили это сделать

3
DarkScorpius

Все равно сделали максимально убогим способом. Как будто теперь все белорусы кинутся покупать. Ничему примеры попыток в эксклюзивности выпуска в отдельных магазинах не учат.

2
Лидер 666 DarkScorpius

когда закроют глобал интернет, будут такие как раз белые аналоги, вот и все, а так еще с атомиком я смог на это забить , тем более он с релиза был в геймпассе, а ради этого мусора, я точно не буду париться

1
DarkScorpius Лидер 666
будут такие как раз белые аналоги

Рутуб и Вк-видео уже заменили ютуб? Или когда начали бороться с до этого даже "одобряемыми" торрентами, чтобы М-видео и другие в край ... эффективные торговцы стали торговать глобальными стимовскими ключами за неадекватный оверпрайс - все к ним ломанулись? Или опять же в массе пошли совсем иным путем, включая покупки этих же ключей в совсем других местах, без заоблачных наценок?

2
Ольга Бузова

Жалко их на TGA небыло ,взяли бы награду "провал года"

3
Кей Овальд

Сами создали проблему - сами же её героически решили.

3
Александр Гоголев

Пхахахахаа, ожидал увидеть, что они могут купить в стиме. Чето рофл вышел за границу дозволенного.

2
Real Slim Shady

Не прошло и года )) ну и клоуны, я фигею.

2
antiRed

ахахахахаха

1
Egik81

Всё логично. Максимально использовать доступные рынки в максимально доступных рамках. История с атомик хартсом повторяется. Причём в ещё более худшем варианте. Впрочем, по моим последним данным за прошлые годы Ростик была самы крупным по кол-ву клиентов провайдером проводного инета в РФ. Что, впрочем, не удивительно. Учитывая что, он один из самых крупных магистральных провайдеров так же. ТрансТелеком вроде крупнее только.

1
DarkScorpius
Впрочем, по моим последним данным за прошлые годы Ростик была самы крупным по кол-ву клиентов провайдером проводного инета в РФ

И что, клиенты провайдера пойдут в их сомнительный магазин игр вместо стима? ЕГС уже "убивали" стим, в итоге стим не заметил...

3
Egik81 DarkScorpius

самовнушение страшная штука только не стоит им злоупотреблять. А то так можно уверится в собственную непогрешимость. ))

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ