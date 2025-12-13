Для игроков из Беларуси доступна покупка игры PIONER

Разработчики PIONER открыли доступ к регистрации платформы «Игры Ростелеком» игрокам из Беларуси. Раньше белорусские игроки не могли купить игру из-за доступа только по российским номерам телефона. Напомним, что покупка игры PIONER для пользователей РФ и РБ доступна только на платформе «Игры Ростелеком». Также выход игры состоится 16 декабря.

Мы рады сообщить, что жителям Республики Беларусь доступна регистрация на платформе "Игры Ростелеком".