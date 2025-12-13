Для игроков из Беларуси доступна покупка игры PIONER

Разработчики PIONER открыли доступ к регистрации платформы «Игры Ростелеком» игрокам из Беларуси. Раньше белорусские игроки не могли купить игру из-за доступа только по российским номерам телефона. Напомним, что покупка игры PIONER для пользователей РФ и РБ доступна только на платформе «Игры Ростелеком». Также выход игры состоится 16 декабря.
Мы рады сообщить, что жителям Республики Беларусь доступна регистрация на платформе "Игры Ростелеком".
да не. спасибо. пускай сами играют в свой пионэр.
Сериал под названием "Финансовый провал".
Зато какие твисты
Многие кто ждал, после демки уже не ждут. Хз на что они надеятся, отсутствие в стиме сделает только хуже.
1xbt принудили это сделать
Все равно сделали максимально убогим способом. Как будто теперь все белорусы кинутся покупать. Ничему примеры попыток в эксклюзивности выпуска в отдельных магазинах не учат.
когда закроют глобал интернет, будут такие как раз белые аналоги, вот и все, а так еще с атомиком я смог на это забить , тем более он с релиза был в геймпассе, а ради этого мусора, я точно не буду париться
Рутуб и Вк-видео уже заменили ютуб? Или когда начали бороться с до этого даже "одобряемыми" торрентами, чтобы М-видео и другие в край ... эффективные торговцы стали торговать глобальными стимовскими ключами за неадекватный оверпрайс - все к ним ломанулись? Или опять же в массе пошли совсем иным путем, включая покупки этих же ключей в совсем других местах, без заоблачных наценок?
Жалко их на TGA небыло ,взяли бы награду "провал года"
Сами создали проблему - сами же её героически решили.
Пхахахахаа, ожидал увидеть, что они могут купить в стиме. Чето рофл вышел за границу дозволенного.
Не прошло и года )) ну и клоуны, я фигею.
ахахахахаха
Всё логично. Максимально использовать доступные рынки в максимально доступных рамках. История с атомик хартсом повторяется. Причём в ещё более худшем варианте. Впрочем, по моим последним данным за прошлые годы Ростик была самы крупным по кол-ву клиентов провайдером проводного инета в РФ. Что, впрочем, не удивительно. Учитывая что, он один из самых крупных магистральных провайдеров так же. ТрансТелеком вроде крупнее только.
И что, клиенты провайдера пойдут в их сомнительный магазин игр вместо стима? ЕГС уже "убивали" стим, в итоге стим не заметил...
самовнушение страшная штука только не стоит им злоупотреблять. А то так можно уверится в собственную непогрешимость. ))