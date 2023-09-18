PIONER демонстрирует систему модификации оружия и поиска аномалий ©

До сих пор неизвестно, когда PIONER выйдет. Разработчики игры не называют никаких даже приблизительных дат. Но постапокалиптическая ММОRPG жива и продолжает разрабатываться. Только что в сети появился новый видеоролик, демонстрирующий процесс модификации оружия - и происходит это во время геймплея.



Согласно более ранним превью, в игре должны быть буквально тысячи способов модернизации оружия, а значит, и способов развития персонажа.



В конце ролика также был показан фрагмент поиска аномалий в игровом мире. Это будут случайные и, предположительно, сложные PvE-задачи.

PIONER - это "экшен MMORPG от первого лица", а точнее, MMORPG в стиле STALKER с шутерной боевой системой, элементами выживания и возрастной категорией 18+.



Игра имеет обширное "дерево развития", позволяющее каждому создать своего идеального героя с тысячами модификаций оружия. Не менее интересными обещают быть и квесты. Многослойные, отягощенные сложными решениями, миссии, которые - согласно анонсу - будут влиять на дальнейшую судьбу вашего персонажа.