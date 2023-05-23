Релизный трейлер красочного платформера Planet of Lana ©

Planet of Lana уже стала доступна на Xbox, для подписчиков Game Pass, и чуть позже сегодня появится в Steam. Конечно же, нельзя было обойтись без релизного трейлера, посвященного этому важному событию.

Как мы уже видели, Planet of Lana получила очень положительные оценки, и многие обзоры также подтверждает многие качества дебютной игры Wishfully, особенно на художественном уровне.

Трейлер пытается обобщить эти элементы под мелодию замечательного саундтрека, написанного DICE и номинированным на BAFTA исполнителем Такеши Фурукава: идеальное сопровождение для такого приключения.

"Мы так рады, что люди могут играть в Planet of Lana на PC и Xbox, и мы были потрясены отзывами критиков", - сказал Адам Стьярнльюс, директор Wishfully Studios. "Спасибо всем, кто проявил любовь и поддержку к нашей игре за последние несколько лет, мы надеемся, что она вам понравится!".

Planet of Lana рассказывает историю девочки и ее инопланетного друга, которые решают вместе спасти мир, захваченный армией машин: непростая задача, которая заставит их сотрудничать различными способами, чтобы решить головоломки, избежать подводных камней и выжить в миссии.