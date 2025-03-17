Анонсирована Planetbase 2

Привет всем! Мы рады сообщить, что начали работу над Planetbase 2. Если вам интересно, вы можете добавить в список желаемого. Мы будем регулярно публиковать обновления в нашем девлоге на X и Bluesky.

Прошло более 10 лет с момента создания первой части Planetbase. Это была наша первая игра, и у нас тогда был всего лишь год для её разработки. Поэтому мы придумали минимальный дизайн и реализовали его максимально быстро.

Игра стала невероятно успешной, что позволило нам финансировать нашу студию и зарабатывать на жизнь созданием игр. Мы очень благодарны вам за это!

Теперь пришло время вернуться к истокам и пересмотреть идею Planetbase. Сейчас у нас есть возможности и ресурсы, чтобы расширить концепцию, которая, как мы всегда считали, имеет огромный потенциал.