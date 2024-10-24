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Полигон Реальности 24.10.2024
Ужасы, Инди, От первого лица
9 3 оценки

Создатели Scotophobia выпустили новый хоррор "Полигон Реальности"

Lunersun
Новости

Российская студия Dark Games DGG порадовала любителей страшилок сразу двумя релизами. Вслед за недавно вышедшей Scotophobia разработчики представили ещё один хоррор — «Полигон Реальности», который уже доступен в Steam.

На ПК вышла Scotophobia - российский хоррор про жутких тварей в доме

В «Полигоне Реальности» игрокам предстоит спуститься в таинственный подземный комплекс, где их ждут не только загадки прошлого, но и встречи с разнообразными существами, к каждому из которых придётся искать свой подход. При этом окружающая обстановка будет меняться в зависимости от действий игрока, что напрямую повлияет на финал истории.

Ну а если вам больше по душе домашняя атмосфера, обратите внимание на вышеупомянутую Scotophobia. Там нужно защищать свой дом от жутких созданий, появляющихся из темноты, используя в качестве главного оружия обычный фонарик.

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