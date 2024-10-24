Создатели Scotophobia выпустили новый хоррор "Полигон Реальности"

Российская студия Dark Games DGG порадовала любителей страшилок сразу двумя релизами. Вслед за недавно вышедшей Scotophobia разработчики представили ещё один хоррор — «Полигон Реальности», который уже доступен в Steam.

В «Полигоне Реальности» игрокам предстоит спуститься в таинственный подземный комплекс, где их ждут не только загадки прошлого, но и встречи с разнообразными существами, к каждому из которых придётся искать свой подход. При этом окружающая обстановка будет меняться в зависимости от действий игрока, что напрямую повлияет на финал истории.

Ну а если вам больше по душе домашняя атмосфера, обратите внимание на вышеупомянутую Scotophobia. Там нужно защищать свой дом от жутких созданий, появляющихся из темноты, используя в качестве главного оружия обычный фонарик.