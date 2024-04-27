Вышла русская озвучка Portal: Revolution от DubClub

19 апреля вышел в свет полный русификатор для Portal Revolution, содержащий в себе полный перевод текста, текстур, и полную озвучку от команды DubClub.
Перевод разрабатывался в течении 3 месяцев после релиза модификации и, наконец, был выпущен. Над переводом работали энтузиасты и команда озвучки DubClub. Скачать полный перевод на русский язык можно прямо с нашего сайта, где также указана инструкция по его установке.
Не Карасик конечно
Это очень мягко сказано. Уровень любительской озвучки из 90-х
Я ничего не имею против озвучек разных игр, но что с ними со всеми кто мне скажет? Ладно бы озвучивали шедевры типа ГТА5 или РДР2, вот это было бы дело, для такого ни времени ни средств не жалко было б. Но озвучивать всякий хлам ....
Полностью согласен, но я думаю, что дело в ресурсах. Создание озвучки для GT5 или RDR2, которые я до сих пор не прошел по причине отсутствия именно дубляжа (читать сабы не люблю) - требует огромнейших усилий и материальных вложений. Заметьте, многие студии даже отказались от дубляжа Phantom Liberty, хотя по объёмам это дополнение меньше чем многие другие игры. Нужно ждать пока разовьются нейросети, чтобы любой желающий мог запросто прикрутить к своей любимой игре озвучку, и чтобы по качеству она была не хуже профессионального дубляжа. Тогда это проблема исчезнет. Я думаю это будет в пределах 5 лет.
ну это уже есть, Я имею ввиду нейродубляж. Просто видимо это стоит тоже денек имеется ввиду нейросеть
Отличный мод для портала в виде отдельной игры, почему бы его не озвучить? Там очень малый объем работ, в отличии от крупных игр
Я в такие игры просто не играю, по МОЕМУ это какая то индюшатина
Давай мне бабло я озвучу.
Звучит ужасно. Лучше уж с субтитрами.