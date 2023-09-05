Разработчик Postal считает, что Denuvo и DRM - это "наказание для потребителей"

Студия Running With Scissors, известная как разработчики серии Postal, создавшая одну из самых нецензурных, острых и противоречивых FPS-игр на ПК, считает, что Denuvo и технология управления правами на загрузку (DRM) служат "наказанием" для геймеров. Разработчик Postal утверждает, что DRM "навязчива" и что игровая индустрия "заслуживает лучшего будущего.
Недавно Running With Scissors, создавшая серию Postal, заявила, что она не против того, чтобы люди пиратили ее игры, если их цена слишком высока на цифровых торговых площадках, таких как Steam. Теперь разработчик утверждает, что Denuvo и DRM-технологии наказывают потребителей.
Включение навязчивых DRM-программ, таких как Denuvo, - это выбор, который приводит к несправедливому наказанию потребителя", - говорится в заявлении Running With Scissors. Уважайте потребителя, создавайте игры, в которые он хочет играть, и вы никогда не почувствуете необходимости бороться с пиратством". Игровая индустрия заслуживает лучшего будущего, боритесь за это.
Denuvo и другие DRM-технологии предназначены для защиты игр от внешнего вмешательства и пиратства. Они ограничивают взаимодействие пользователей с программными и другими файлами в играх, чтобы предотвратить копирование, изменение или иной доступ к играм, противоречащий желаниям их создателей. Внедрение Denuvo и DRM часто вызывает споры о праве собственности на цифровые товары и о том, насколько меры по борьбе с пиратством ограничивают возможности потребителей в отношении купленных ими игр.
Многие из крупнейших игр 2023, включая Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor и Dead Space Remake, используют Denuvo, а другие еще не вышедшие игры, такие как Mortal Kombat 1, Payday 3 и Total War Pharaoh, также указывают технологию DRM на своих страницах в Steam.
В августе в пользовательском соглашении к Tekken 8 было указано, что Denuvo входит в состав грядущего файтинга. В ответ на это директор Кацухиро Харада заявил, что у них "нет планов" по включению Denuvo в Tekken 8.
Тот самый момент, когда выражению не хватает детализации. Если наказание - это влияние DRM защиты на производительность, то это одно. Если наказание - это отсутствие у разработчиков желания создавать игры, в которые игрок будет возвращаться, то другое. В целом, он прав касательно DRM защиты. Однако, надо понимать, что это по сути элемент защиты. Но только не от взлома, а от того, чтобы игрок не увидел насколько плох продукт, пока не купит игру.
Поэтому я пользуюсь Gлобальным Oтмыканием Gотфрида
Старфорс вообще сидюки ломал, сменил его и заново код вводи, тк эта срань думает, что это другой комп, а активаций всего 3(иногда бывало 5)
не редкостью было, купить диск, сунуть его на полку и гонять в пиратку, я на этом сайте поселился из за того, что тут nocd выкладывали
Базу выдал
Абсолютная база.
Эх, излечить бы людей от алчности, ни нищеты не было бы, ни пиратства, ни DRM.
Какое наказание для потребителя? Он купил игру и играет.
Даже для пиратов это трудно назвать наказанием.
Разраб денуво, ты?
Про падение фпс и подёргивание, мы конечно же умолчим
Проблемы с Denuvo обычно только если в самой игре оптимизация изначально через гузно. Да и громче всех об этих проблемах, как правило, кричат не добросовестные игроки, а пираты.
не чел, ты не прав, было много игр из-за которых лагала игра именно из-за денуво, могу привести пример я покупал в стиме RE8 на релизе, она фризила при убийстве мобов в голову просто лагала, вышла пиратка без денувы и из игры вырезали денуво, Фризы исчезли полностью. Так что денуво реально помойка игра стояла на ССД м2, ни одна игра не лагала только игра с дуней проц 11700к тогда был.
Это типа наказание для тех, кто не хочет платить за плохие игры, а за хорошие типа будут платить. Очередное наивное бла-бла-бла.
Есть доказательства от специалистов? Может сами создатели объяснили как защита влияет на игры?
Хочет в популиста играть но в итоге выбрал анрил 4 для своей каловой игры и получилось сами знаем что с загрузками аля старфилд
Как по твоему UE4 влияет на загрузки аля Starfield?
Потому что движок кал неоптимизированый что пришлось загрузки в игру добавлять чтобы хоть как то она шла. Но мозгов нету понять у тебя видемо