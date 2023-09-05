Разработчик Postal считает, что Denuvo и DRM - это "наказание для потребителей" ©

Студия Running With Scissors, известная как разработчики серии Postal, создавшая одну из самых нецензурных, острых и противоречивых FPS-игр на ПК, считает, что Denuvo и технология управления правами на загрузку (DRM) служат "наказанием" для геймеров. Разработчик Postal утверждает, что DRM "навязчива" и что игровая индустрия "заслуживает лучшего будущего.

Недавно Running With Scissors, создавшая серию Postal, заявила, что она не против того, чтобы люди пиратили ее игры, если их цена слишком высока на цифровых торговых площадках, таких как Steam. Теперь разработчик утверждает, что Denuvo и DRM-технологии наказывают потребителей.

Включение навязчивых DRM-программ, таких как Denuvo, - это выбор, который приводит к несправедливому наказанию потребителя", - говорится в заявлении Running With Scissors. Уважайте потребителя, создавайте игры, в которые он хочет играть, и вы никогда не почувствуете необходимости бороться с пиратством". Игровая индустрия заслуживает лучшего будущего, боритесь за это.

Denuvo и другие DRM-технологии предназначены для защиты игр от внешнего вмешательства и пиратства. Они ограничивают взаимодействие пользователей с программными и другими файлами в играх, чтобы предотвратить копирование, изменение или иной доступ к играм, противоречащий желаниям их создателей. Внедрение Denuvo и DRM часто вызывает споры о праве собственности на цифровые товары и о том, насколько меры по борьбе с пиратством ограничивают возможности потребителей в отношении купленных ими игр.

Многие из крупнейших игр 2023, включая Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor и Dead Space Remake, используют Denuvo, а другие еще не вышедшие игры, такие как Mortal Kombat 1, Payday 3 и Total War Pharaoh, также указывают технологию DRM на своих страницах в Steam.

В августе в пользовательском соглашении к Tekken 8 было указано, что Denuvo входит в состав грядущего файтинга. В ответ на это директор Кацухиро Харада заявил, что у них "нет планов" по включению Denuvo в Tekken 8.