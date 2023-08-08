Босс Tekken 8 Кацухиро Харада опровергает слухи о внедрении Denuvo ©

Ранее сегодня среди фанатов и СМИ начал распространяться слух о том, что версия Tekken 8 для ПК будет включать печально известную Denuvo DRM.

Слух, по-видимому, был вызван лицензионным соглашением в Steam, но директор игры Tekken 8 и главный продюсер Кацухиро Харада обратился в Twitter, чтобы устранить недоразумение, и со своим обычным красноречием упомянул, что не планирует внедрять Denuvo.

Вы можете прочитать заявление ниже.

Это EULA, вероятно, просто скопирована из TEKKEN7 или что-то в этом роде (это не 100% факт, но я уверен). В любом случае, я не планирую вводить Denuvo или что-то еще в TEKKEN8, так что прекратите свои утомительные аллергические реакции на каждую вещь и сидите тихо.

Буквально вчера на Evo 2023 мы увидели несколько больших подробностей об игре, в которую войдет совершенно новый персонаж по имени Азучена из Перу, а также возвращение Рэйвена.

Tekken 8 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выпуска.