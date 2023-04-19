Для Postal 2 вышло крупное обновление в честь 20-летнего юбилея ©

14 апреля Postal 2 исполнилось 20 лет и сегодня студия Running With Scissors выпустила крупное юбилейное обновление для этой культовой игры

Мы с радостью объявляем о нашем праздничном обновлении, в котором широко любимый сообществом мод "xPatch" становится официальным, а также о других улучшениях! Это обновление наполнено новыми интересными функциями, улучшениями и исправлениями ошибок, которые поднимут ваш опыт игры в POSTAL 2 на совершенно новый уровень

Среди наиболее значимых дополнений - улучшенная совместимость со Steam Deck, игровой режим "Две недели в раю" (Paradise Lost), переработанное меню "Новая игра" и новая сложность "Ludicrous". Кроме того, появилась Flipping the Bird из Paradise Lost в базовую версию P2, расширили возможности настройки перекрестия и ввели супер-веселую Cat Launcher в качестве оружия только для читеров!

Разработчики также внесли некоторые значительные изменения в игру, такие как восстановление первоначального количества частиц для эффектов крови, улучшение эффектов дульной вспышки и добавление новых возможностей оружия, таких как глушители из кошек, которые теперь можно использовать на большем количестве оружия, и двойное оружие Sawn-Off Shotguns. Во время апокалипсиса случайные прохожие теперь тоже будут использовать больше оружия, что сделает игру более захватывающей и хаотичной!

Кроме того, те, кто хочет насладиться POSTAL 2 в том виде, в котором она была в 2003 году, теперь могут играть в режиме "Classic", который представляет игру ближе к тому, какой она была в момент запуска, до всех современных обновлений (сохраняя при этом различные современные улучшения качества жизни, такие как поддержка широкоформатного экрана). Вы даже можете выбрать, какие аспекты игры вы хотели бы видеть в оригинальном или обновленном виде, насколько это здорово?

И это только вершина айсберга! Мы устранили многочисленные ошибки и сбои, обеспечив более плавный игровой процесс для всех. Так что экипируйтесь, берите оружие, и пусть начнется хаос, ведь мы празднуем 20-летие POSTAL 2!

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь