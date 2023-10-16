Для Postal 3 впервые за 12 лет вышло обновление ©

"Postal 3 получает обновление"

Несколько месяцев назад Postal 3 была исключена из списка единственной платформы, на которой она была доступна - Steam. Вышедшая в 2011 году игра из спорной серии игр Postal подверглась широкой критике по целому ряду причин, а в магазине Valve ее оценка была доведена до "в основном отрицательной". Но сегодня неожиданно для всех игру не только вернули в продажу в Steam убрав из неё DRM но также и обновили в ней кое-что, включая исправления для оптимизации игры а также недостающее DLC оружие Гамамёт (Пердёжная Пушка) которое раньше было доступно только либо тем кто купил игру через магазин Gama-Gama ещё аж в 2011 году либо с помощью манипуляций с файлами последней на тот момент версии игры в Steam. Вот какой комментарий оставили разработчики к этому неожиданному обновлению:

Несколько месяцев назад, Valve убрала Postal 3 из продажи в Steam из-за проблем с DRM. Несмотря на то что это была довольно мрачная глава для серии игр Postal, люди все равно должны иметь возможность заценить её если они этого хотят. Мы сделали всё что мы могли чтобы это стало возможным. Данное обновление убирает из игры DRM (Aнтипиpaтcкyю зaщитy) а также уменьшает количество вылетов из игры. Postal 3 теперь снова доступен в Steam!

Также разработчики привели список изменений для данного обновления:

Исправлены вылеты связанные с триггерами от DRM (Во время использования щитов и метания гранат и прочих метательных предметов)

Улучшена общая производительность а также стабильность работы игры, посредством включения многопотоковости процессора

Добавлено DLC "Пердёжная Пушка"

Возращены некоторые недостающие файлы игры, чтобы исправить список ошибок который выдавался во внутриигровой консоли

Убрана опция включения субтитров. Поскольку они в принципе не использовались игрой

Добавлен FGD файл игры из Postal 3 SDK для упрощения создания уровней для игры

Теперь игра продаётся в Steam по сниженной цене, за 240 рублей.