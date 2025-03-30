ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Project C4 2027 г.
Адвенчура, Ролевая
7.8 5 оценок

СМИ опробовали Project C4 - новую RPG от создателей Disco Elysium

Simple Jack Simple Jack

PC Gamer уверен, что разработчикам придется сильно постараться, чтобы переплюнуть историю Гарри Дюбуа

Игровой журнал PC Gamer смог опробовать Project C4 — новую игру студии ZA/UM и части авторов Disco Elysium. Журналисты отметили свежий взгляд на жанр с примесью новых механик.

Сюжет Project C4 рассказывает об опытном шпионе, которого потревожили для выполнения важного задания. Сеттинг, главный герой, окружение и стиль повествования очень сильно напоминают Disco Elysium. Но студия ZA/UM решила разнообразить знакомый геймплей новыми идеями.

  • В Project C4 есть показатель «преимущество», который позволяет увеличить шансы на удачный бросок кубика. Что-то похожее есть в Baldur's Gate 3;
  • Игра будет наказывать геймера за принятие решений, которые главный герой обещал не совершать. Если протагонист решил бросить курить, то использованная сигарета наложит негативный эффект;
  • Надетая экипировка теперь отображается в виде стильного арта, а не 3D-модели, как в Disco Elysium;
  • Главным героем Project C4 станет заранее заготовленный персонаж. Герой по прозвищу Оперант будет женщиной;

PC Gamer пришел к выводу, что Project C4 — это многообещающая игра. Но в ZA/UM осталось лишь горстка авторов Disco Elysium. В их числе художник Антон Вилл и часть сценаристов. Если переплюнуть культовую RPG не получится, то придется предлагать геймерам что-то совершенно новое.

Project C4 анонсировали в марте 2025 года. Многие из бывших авторов Disco Elysium работают сразу же над несколькими RPG в духе истории Гарри Дюбуа.

Источник  
3
0
Project C4
2027 г.
Комментарии: 0
Ваш комментарий