СМИ опробовали Project C4 - новую RPG от создателей Disco Elysium

PC Gamer уверен, что разработчикам придется сильно постараться, чтобы переплюнуть историю Гарри Дюбуа

Игровой журнал PC Gamer смог опробовать Project C4 — новую игру студии ZA/UM и части авторов Disco Elysium. Журналисты отметили свежий взгляд на жанр с примесью новых механик.

Сюжет Project C4 рассказывает об опытном шпионе, которого потревожили для выполнения важного задания. Сеттинг, главный герой, окружение и стиль повествования очень сильно напоминают Disco Elysium. Но студия ZA/UM решила разнообразить знакомый геймплей новыми идеями.

В Project C4 есть показатель «преимущество», который позволяет увеличить шансы на удачный бросок кубика. Что-то похожее есть в Baldur's Gate 3;

Игра будет наказывать геймера за принятие решений, которые главный герой обещал не совершать. Если протагонист решил бросить курить, то использованная сигарета наложит негативный эффект;

Надетая экипировка теперь отображается в виде стильного арта, а не 3D-модели, как в Disco Elysium;

Главным героем Project C4 станет заранее заготовленный персонаж. Герой по прозвищу Оперант будет женщиной;

PC Gamer пришел к выводу, что Project C4 — это многообещающая игра. Но в ZA/UM осталось лишь горстка авторов Disco Elysium. В их числе художник Антон Вилл и часть сценаристов. Если переплюнуть культовую RPG не получится, то придется предлагать геймерам что-то совершенно новое.

Project C4 анонсировали в марте 2025 года. Многие из бывших авторов Disco Elysium работают сразу же над несколькими RPG в духе истории Гарри Дюбуа.