Студия ZA/UM не видит в проектах бывших коллег серьёзных конкурентов

Студия ZA/UM, прославившаяся благодаря Disco Elysium, спокойно относится к проектам своих бывших сотрудников. Они даже не видят в этих проектах настоящей конкуренции, а скорее какое-то дружеское соревнование. И вообще, по их мнению, все передряги, через которые прошла студия, только сделали нынешнюю команду крепче.

Сейчас ребята из ZA/UM делают шпионскую игру под кодовым названием Project C4. А их бывшие коллеги, которые частично разбежались ещё в 2021 году, тоже не сидят без дела — делают свои проекты. Одни работают над Hopetown в студии Longdue, другие корпят над игрой с названием XXX Nightshift в Dark Math Games. И что характерно, в ZA/UM не особо заморачиваются по поводу этих проектов — они больше думают о том, как улучшить собственную игру.

Ну а по поводу самой Project C4 тоже есть кое-какие подробности. На выставке CGD они рассказали, что в игре будут как бы два мира — «субъективный» и «объективный», и выглядят они совершенно по-разному. В субъективном мире полно сюрреалистичных картин, которые отражают всякие психологические штуки главного персонажа. А основная тема там — как главный герой пытается не растерять себя, пока работает под прикрытием.

Игрокам дадут возможность покопаться в голове у главного героя (типа «чертоги разума»), где можно будет усиливать или подавлять разные мысли, и это будет влиять на сюжет. На выборы будут влиять не только броски кубика, как в настолках, но и всякие параметры вроде нервозности, безумия и усталости. Правда когда всё это выйдет — никто пока не говорит.