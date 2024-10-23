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Project M (NC) игра отменена
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.7 9 оценок

Компания NCSoft свернула разработку амбициозного экшена Project M

Lunersun
Новости

Компания NCSoft решила прекратить работу над Project M — многообещающим гибридом интерактивного кино и шутера. А ведь разработчики планировали создать что-то действительно необычное: игру в духе Quantic Dream, но с полноценными перестрелками от третьего лица.

NCSOFT опубликовала захватывающий трейлер приключенческого боевика Project M

Судя по ранним анонсам, Project M должна была впечатлить игроков не только динамичным сюжетом с возможностью принимать важные решения, но и передовой графикой на Unreal Engine 5. Особое внимание уделялось реалистичной мимике персонажей — прямо как в последних играх от создателей Detroit: Become Human.

Проект разрабатывался для ПК и консолей текущего поколения, а помимо перестрелок в игре можно было бы орудовать и другим оружием, например, дубинкой. Увы, теперь мы уже не узнаем, как это могло бы выглядеть в финальной версии.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Denv3r 13

Ну капец!!! Я так её ждал((

0
AndralStormborn

Они с Трон и либерти жидко обделались, выпустив дрисню, которая мало кому понравилась, так что у них на это просто бюджета не хватит, вот и свернули.

0
Jarvis666

А почему свернули то? Недостаток негров и ЛГБТ+?

0
ver9iliy

Прикольно когда отменяют одну игру, а под этим названием я помню другую.

-1
Floww

да и слава богу, одним корейским дерьмом меньше)

-8