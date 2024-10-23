Компания NCSoft свернула разработку амбициозного экшена Project M

Компания NCSoft решила прекратить работу над Project M — многообещающим гибридом интерактивного кино и шутера. А ведь разработчики планировали создать что-то действительно необычное: игру в духе Quantic Dream, но с полноценными перестрелками от третьего лица.

Судя по ранним анонсам, Project M должна была впечатлить игроков не только динамичным сюжетом с возможностью принимать важные решения, но и передовой графикой на Unreal Engine 5. Особое внимание уделялось реалистичной мимике персонажей — прямо как в последних играх от создателей Detroit: Become Human.

Проект разрабатывался для ПК и консолей текущего поколения, а помимо перестрелок в игре можно было бы орудовать и другим оружием, например, дубинкой. Увы, теперь мы уже не узнаем, как это могло бы выглядеть в финальной версии.