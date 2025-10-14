Геймплейный трейлер и системные требования Project Motor Racing

IGN поделился официальным геймплейным трейлером Project Motor Racing. Для тех, кто не знает, это духовный наследник GTR. Так что, если вы были его поклонником, вам обязательно стоит на него взглянуть. Этот трейлер содержит 3 минуты необработанных кадров из игры, так что он даст вам довольно хорошее представление о звуке, графике и управлении.

Гонщики могут порадоваться более чем 70 детализированным автомобилям из 10 известных гоночных классов, таких как LMDh, GT3 и классические автомобили старой школы. В игре также представлено 27 реальных трасс, которые выглядят очень реалистично благодаря лазерному сканированию. Вы будете мчаться по трассе в меняющихся погодных условиях, днем и ночью, и все это благодаря суперплавной физике вождения с использованием быстрого симуляционного движка с частотой 720 Гц.

Project Motor Racing будет оснащен новым физическим движком, который обеспечит суперреалистичное управление автомобилем и детальную силовую обратную связь. По словам разработчиков, управление каждым автомобилем было тщательно протестировано и одобрено реальными автомобильными брендами и сотнями лучших профессиональных гонщиков, чтобы обеспечить максимально реалистичные ощущения.

GIANTS Software также поделилась официальными системными требованиями. Игрокам на ПК понадобится как минимум процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 580. Игра будет использовать API DX12 и потребует 50 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3800 с 24 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.