Новый вызов в Project Zomboid: NPC-бандиты с продвинутым искусственным интеллектом

Команда The Indie Stone анонсировала возвращение NPC в Project Zomboid с релизом билда 43, но пока округ Нокс остается безлюдным. Эту пустоту заполняет мод Bandit Creator, который вносит в игру опасных и сообразительных противников-людей.

В таких играх как Dying Light и State of Decay 2 присутствие других выживших создает ощущение общности. В Project Zomboid, особенно в холодные зимние ночи на пути между Малдро и Луисвиллем, компания других людей могла бы стать настоящим спасением. Однако история помнит печальную участь Кейт и Боба, а также хаос, показанный в модификации Week One от того же автора.

Bandit Creator, творение моддера под ником Slayer, не просто добавляет враждебных NPC в Малдро, Риверсайд и другие локации – мод позволяет детально настраивать их характеристики. Игроки могут регулировать здоровье, выносливость, меткость в стрельбе и даже уровень искусственного интеллекта, влияющий на эффективность преследования. Кроме того, доступно управление временем и местом появления противников.

Каждый бандит может получить три уникальные способности. Электрик умеет выводить из строя генераторы и носит инструменты. Разведчик отличается повышенной скоростью передвижения, а механик способен повредить ваш транспорт.

Slayer анонсировал появление новых архетипов. Среди них – ассасин, который передвигается бесшумно и способен убить одним ударом ножа, а также зараженный бандит, способный укусить игрока и передать инфекцию, ведущую к неминуемой гибели.

Хотя обновление 42 уже улучшило Project Zomboid, Bandit Creator выводит сложность игры на новый уровень, добавляя множество испытаний. Мод доступен для загрузки в мастерской всем, кто хочет проверить свои навыки выживания в противостоянии с разумными противниками.