Разработчики Project Zomboid сообщили о выходе build 42!

Build 42 Unstable уже доступен для игры!
Важно
- Те, кто играет в Unstable, должны понимать, что они играют в незавершенную игру.
- Эта Unstable существует для того, чтобы мы могли собирать отзывы игроков, чтобы находить ошибки и улучшать нашу игру. Некоторые ключевые функции, в первую очередь многопользовательский режим, изначально отключены — они будут включены позже.
- Сохранения и моды Build 41 НЕ совместимы с Build 42.
- Будут ошибки и досадные мелочи, а баланс игры, скорее всего, будет далек от идеала, особенно с учетом изменений в распределении зомби и бое.
- Ваши сохранения могут быть повреждены после нестабильных обновлений .
Мы знаем, что люди возлагали большие надежды на первый нестабильный релиз, и сделали все возможное, чтобы сделать его приятным с самого начала. Но как подтвердят те, кто присутствовал при первом нестабильном релизе b41, он находится в нестабильном состоянии не просто так, и наши нестабильные ветки сильно развиваются в процессе, поэтому, пожалуйста, проявите понимание и конструктивность, если у вас возникнут проблемы.
ТЕКУЩИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Баллистическая система:
- Стрельба по ползунам/по лестницам с новой системой прицеливания проблематична. Это будет исправлено в новом году.
- Редкий сбой игры при интенсивном использовании M16 (исправление этой проблемы является первоочередной задачей)
Изготовление:
- Строка поиска игнорирует выбранные категории
- Рецепты могут использовать элементы вместо значений (например, значений голода).
- Аккумуляторы могут вести себя странно
Меню сборки:
- Необходимо настроить свойства плитки для построек новых игроков, некоторые перемещаемые объекты нельзя подобрать и т. д.
- Игроки не могут разбирать подвижные объекты и забирать ресурсы.
GrappleTech:
- Обрезки и незначительные проблемы с анимацией при поднятии или бросании трупов, перетаскивании по лестницам и перебрасывании трупов через оконные рамы и заборы.
- Необходимы улучшения для анимации поворота при захвате и перекручивания руки при перетаскивании и повороте.
- В настоящее время анимация толкания воспроизводится после падения трупов.
Общий:
- Некоторые отсутствующие 3D-модели и иконки для предметов
- В настоящее время не могу смотреть по сторонам, сидя
- Присутствуют некоторые ошибки поиска пути животными (например, животные могут проходить через закрытые ворота)
- Необходимы улучшения пользовательского интерфейса Liquids
- Небольшие подтормаживания при перетаскивании/масштабировании новой карты появления.
- Требуется дополнительная балансировка для скрытного передвижения в различных погодных условиях и условиях темноты.