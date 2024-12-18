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Project Zomboid 08.11.2013
Ролевая, Выживание, Вид сверху, Зомби, Открытый мир, Песочница
9 1 962 оценки

Разработчики Project Zomboid сообщили о выходе build 42!

GMPROJECT PRESENT

Build 42 Unstable уже доступен для игры!

Важно

  • Те, кто играет в Unstable, должны понимать, что они играют в незавершенную игру.
  • Эта Unstable существует для того, чтобы мы могли собирать отзывы игроков, чтобы находить ошибки и улучшать нашу игру. Некоторые ключевые функции, в первую очередь многопользовательский режим, изначально отключены — они будут включены позже.
  • Сохранения и моды Build 41 НЕ совместимы с Build 42.
  • Будут ошибки и досадные мелочи, а баланс игры, скорее всего, будет далек от идеала, особенно с учетом изменений в распределении зомби и бое.
  • Ваши сохранения могут быть повреждены после нестабильных обновлений .

Мы знаем, что люди возлагали большие надежды на первый нестабильный релиз, и сделали все возможное, чтобы сделать его приятным с самого начала. Но как подтвердят те, кто присутствовал при первом нестабильном релизе b41, он находится в нестабильном состоянии не просто так, и наши нестабильные ветки сильно развиваются в процессе, поэтому, пожалуйста, проявите понимание и конструктивность, если у вас возникнут проблемы.

ТЕКУЩИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Баллистическая система:

  • Стрельба по ползунам/по лестницам с новой системой прицеливания проблематична. Это будет исправлено в новом году.
  • Редкий сбой игры при интенсивном использовании M16 (исправление этой проблемы является первоочередной задачей)

Изготовление:

  • Строка поиска игнорирует выбранные категории
  • Рецепты могут использовать элементы вместо значений (например, значений голода).
  • Аккумуляторы могут вести себя странно

Меню сборки:

  • Необходимо настроить свойства плитки для построек новых игроков, некоторые перемещаемые объекты нельзя подобрать и т. д.
  • Игроки не могут разбирать подвижные объекты и забирать ресурсы.

GrappleTech:

  • Обрезки и незначительные проблемы с анимацией при поднятии или бросании трупов, перетаскивании по лестницам и перебрасывании трупов через оконные рамы и заборы.
  • Необходимы улучшения для анимации поворота при захвате и перекручивания руки при перетаскивании и повороте.
  • В настоящее время анимация толкания воспроизводится после падения трупов.

Общий:

  • Некоторые отсутствующие 3D-модели и иконки для предметов
  • В настоящее время не могу смотреть по сторонам, сидя
  • Присутствуют некоторые ошибки поиска пути животными (например, животные могут проходить через закрытые ворота)
  • Необходимы улучшения пользовательского интерфейса Liquids
  • Небольшие подтормаживания при перетаскивании/масштабировании новой карты появления.
  • Требуется дополнительная балансировка для скрытного передвижения в различных погодных условиях и условиях темноты.
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