Разработчики Project Zomboid сообщили о выходе build 42!

Build 42 Unstable уже доступен для игры!



Важно

Те, кто играет в Unstable, должны понимать, что они играют в незавершенную игру.

Эта Unstable существует для того, чтобы мы могли собирать отзывы игроков, чтобы находить ошибки и улучшать нашу игру. Некоторые ключевые функции, в первую очередь многопользовательский режим, изначально отключены — они будут включены позже.

Сохранения и моды Build 41 НЕ совместимы с Build 42.

Будут ошибки и досадные мелочи, а баланс игры, скорее всего, будет далек от идеала, особенно с учетом изменений в распределении зомби и бое.

Ваши сохранения могут быть повреждены после нестабильных обновлений .

Мы знаем, что люди возлагали большие надежды на первый нестабильный релиз, и сделали все возможное, чтобы сделать его приятным с самого начала. Но как подтвердят те, кто присутствовал при первом нестабильном релизе b41, он находится в нестабильном состоянии не просто так, и наши нестабильные ветки сильно развиваются в процессе, поэтому, пожалуйста, проявите понимание и конструктивность, если у вас возникнут проблемы.

ТЕКУЩИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



Баллистическая система:

Стрельба по ползунам/по лестницам с новой системой прицеливания проблематична. Это будет исправлено в новом году.

Редкий сбой игры при интенсивном использовании M16 (исправление этой проблемы является первоочередной задачей)

Изготовление:

Строка поиска игнорирует выбранные категории

Рецепты могут использовать элементы вместо значений (например, значений голода).

Аккумуляторы могут вести себя странно

Меню сборки:

Необходимо настроить свойства плитки для построек новых игроков, некоторые перемещаемые объекты нельзя подобрать и т. д.

Игроки не могут разбирать подвижные объекты и забирать ресурсы.

GrappleTech:

Обрезки и незначительные проблемы с анимацией при поднятии или бросании трупов, перетаскивании по лестницам и перебрасывании трупов через оконные рамы и заборы.

Необходимы улучшения для анимации поворота при захвате и перекручивания руки при перетаскивании и повороте.

В настоящее время анимация толкания воспроизводится после падения трупов.

Общий: