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PUBG Mobile 19.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Королевская битва
4.5 15 оценок

Летний дроп - TORNADO и PUBGM раздают более 2 000 призов!

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Коллаборация TORNADO и PUBG Mobile: мчись за призами!

Заряжайся ярким вкусом TORNADO BOOST в коллаборации с PUBG Mobile и участвуй в розыгрыше более 2000 призов, главный из которых — электромотоцикл!

Правила простые:

  • покупай любой TORNADO в «Пятёрочке» с 1 июля по 31 августа;
  • получай баллы за регистрацию чеков, выполнение миссий или приглашение друзей; — участвуй в розыгрышах и обменивай баллы на гарантированные подарки в магазине призов.

Переходи и участвуй!

Реклама. ООО «Глобал Фанкшил Дринкс Рус», ИНН 5017139458, erid: F7NfYUJCUneTRxsKgu44

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