Летний дроп - TORNADO и PUBGM раздают более 2 000 призов!

Коллаборация TORNADO и PUBG Mobile: мчись за призами!
Заряжайся ярким вкусом TORNADO BOOST в коллаборации с PUBG Mobile и участвуй в розыгрыше более 2000 призов, главный из которых — электромотоцикл!
Правила простые:
- покупай любой TORNADO в «Пятёрочке» с 1 июля по 31 августа;
- получай баллы за регистрацию чеков, выполнение миссий или приглашение друзей; — участвуй в розыгрышах и обменивай баллы на гарантированные подарки в магазине призов.
Переходи и участвуй!
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