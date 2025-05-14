Художник id Software показал скриншоты отмененной Quake 5

Художник по окружению в id Software Тао Ле опубликовал на своем сайте несколько скриншотов отмененного шутера Quake 5. Он написал, что кадры сделаны на движке idTech 5, но без использования рассеянного освещения.

Ле добавил, что новая часть Quake была переосмыслением первой части. Сообщается, что над Quake 5 работа велась во время создания также невышедшей DOOM 4 и Rage. Проект отменили во время активной разработки DOOM (2016).

Официально о разработке Quake 5 студия id Software никогда не объявляла

Последней номерной частью франшизы остается Quake 4, вышедшая в 2005 году. Игра была разработана студией Raven Software и получила преимущественно теплые отзывы публики.

Ранее Национальный музей игр назвал новые игры, которые удостоились попадания в Зал славы видеоигр в 2025 году. Ими оказались Quake, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Defender.