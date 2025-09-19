Команда DosZone Team представляет браузерную версию игры QUAKE 2

Культовый многопользовательский режим из Quake II возвращается. Команда DosZone Team в рамках дальнейшего развития Multiplayer Hub представляет браузерную версию игры, которая стала эталоном для сетевых шутеров своего времени.
Особенности:
- Кросс-платформенная поддержка для почти любого браузера и устройства: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
- Возможность создать собственный сервер — как публичный, так и приватный
- Сражения с ботами или реальными игроками.
- 9 оригинальных арен
- Лидерборд в реальном времени.
- Глубокая кастомизация игровых настроек
Всем отличного времяпровождения и хорошей игры!
Пацаны вообще ребята :)))