ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Quake 2 09.12.1997
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
9 795 оценок

Команда DosZone Team представляет браузерную версию игры QUAKE 2

Carter54 Carter54

Культовый многопользовательский режим из Quake II возвращается. Команда DosZone Team в рамках дальнейшего развития Multiplayer Hub представляет браузерную версию игры, которая стала эталоном для сетевых шутеров своего времени.

Поиграть можно здесь

Особенности:

  • Кросс-платформенная поддержка для почти любого браузера и устройства: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
  • Возможность создать собственный сервер — как публичный, так и приватный
  • Сражения с ботами или реальными игроками.
  • 9 оригинальных арен
  • Лидерборд в реальном времени.
  • Глубокая кастомизация игровых настроек
+ ещё 1 картинка

Всем отличного времяпровождения и хорошей игры!

Источник  
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий