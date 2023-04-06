В игру RaceRoom добавлено три новых автомобиля ©

Разработчики KW Studios выпустили дополнение On The Edge, а него войдут три высокопроизводительных автомобиля которые вознаграждают за то, что вы готовы пилотировать на гране в режиме максимальной атаки! McLaren 570S GT4 дополняет популярный класс GT4 в игре RaceRoom; KTM поставляет два автомобиля в одном, вы получите версии GTX и GT2; а напоследок Mazda RT24-P перенесёт вас на территорию современных прототипов, открывая множество возможностей для эпических мультиклассовых гонок. Тизер, возможно в будущем появится ещё больше прототипов...